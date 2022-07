A „gyerisek” öröksége

Baráti beszélgetésektől és önfeledt nevetéstől volt hangos a 2003-ban megszűnt székelykeresztúri gyermekotthon – mostani Zeyk Domokos Iskolaközpont – udvara a hétvégén, ahol az egykori lakók és a pedagógusok hosszú évek elteltével először találkozhattak rég nem látott társaikkal. Noha sok jelenlévőben a mai napig elevenen élnek az intézményben kapott negatív tapasztalatok, megpróbálnak felülemelkedni ezeken.

Ölelkezve üdvözölték egymást, majd régi, sok esetben mostanra már megszépült emlékeiket elevenítették fel hétvégén az egykori székelykeresztúri gyermekotthon felnőtt lakói, akik mai napig családként tekintenek egymásra. Hirdetés Hirdetés Idő kellett Sok idő kellett elteljen ahhoz, hogy meg lehessen szervezni a találkozót, hiszen „az embereket meg kellett csiszolja az élet” – mondta el lapunknak Kiss László, az esemény egyik szervezője, aki maga is az intézményben nevelkedett. Ő úgy véli, hogy bár az egykori lakók közül sokan még most is inkább a gyermekotthonban történt negatív tapasztalataikra emlékeznek, azért a jó élményeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Kijelentette, a fiatalok az ódon épület falai között tanultak meg írni-olvasni, elsajátíthatták a közösségbe való beilleszkedés mikéntjét, illetve felkészítették őket az intézményből való távozásra, a mindennapi küzdelmekre. Kiss úgy érzi, hogy az első alkalommal megszervezett találkozó elérte a célját, ugyanakkor reméli, hogy az elkövetkező években több hasonló alkalom lesz.

Fotó: Beliczay László

A „gyeris” világ „Jó, ugyanakkor egyben rossz érzés is részt venni a találkozón. Rossz, mert eszembe jut az a tömegnyomor, az elnyomás, amit itt megéltem. Ennek az egésznek pedig egy neve is lett, hiszen mi voltunk »az árvák, a gyerisek.« Ezek a szavak szinte átoknak számítottak a külvilágban, hiszen mindenki tartott tőlünk, ha valahol megjelentünk. Ezt a mindennapokban rendszerint éreztük és most is érezzük olykor. Sokakban mai napig egyfajta szégyenérzetet kelt. Mindemellett jó, hogy itt vagyok, hiszen lábra álltam és megmutathatom, hogy mi is lehetünk becsületes, tisztességes emberek. Ezt én csak magamnak köszönhetem” – fogalmazott Nagy József, aki születésétől tizenkilencéves koráig nevelkedett az intézményben és maga is az esemény megszervezését támogatta.

Fotó: Beliczay László

Meglátása szerint, nagyon sok gyerek és fiatal volt az intézménybe, amit már a személyzet sem volt képes kordában tartani, így kialakult egy úgynevezett gyeris világ. „Ez azt jelentette, hogy mi egymásban bíztunk, egymást értettük, megvédtük, ugyanakkor ki is használtuk, amikor lehetett. A gyeris világban mindemellett van egy ma is létező szép dolog, mégpedig a csapatszellem. Amikor baj van, akkor összetartunk. Sajnos ez nem csak a jóban, de a rosszban is így van. Ez egy olyan mechanizmus, ami tudat alatt működik” – magyarázta Nagy József.

Fotó: Beliczay László

Kemény mindennapok Nem voltak egyszerűek a mindennapok a gyerekotthonban, hiszen a nevelők egy része előzetes szakképzés nélkül, csak a pénzért dolgozott, nem feltétlenül érdekelte a munkája eredménye. Sokszor erőszakkal, büntetésekkel igyekeztek fegyelmezni a fiatalokat – folytatta az egykori lakó. Ezt nehezítette, hogy az ottlakók is eleve így gondolkoztak: az idősebbek bántották a kisebbeket, az erősek a gyengéket. Nagy Józsefet is sok atrocitás érte, ám ennek hatására már fiatalon eldöntötte, hogy felnőve ő nem akar hasonlóan cselekedni, hiszen a rossznak gátat kell szabni. A negatív élményeket egyébként magában kielemezve, a miértekre választ keresve igyekezett jóbbá formálni.

Pozitív tapasztalatként azt emelte ki, hogy nevelkedése során felismerte saját gyengeségeit, megtanulta, hogy mire kell vigyázzon, számos embertípust ismert meg, ugyanakkor remények ébredtek benne egy jobb élet iránt. Arra azonban nem tanították meg, hogy miként bízhat meg valakiben – tette hozzá.

Fotó: Beliczay László

Szülőként „Egy bizonyos korban mindenki megkérdi magától, hogy ki is ő, miért van ezen a világon. Egy átlagos gyerek választ kaphat erre a szüleitől, de nekem erre nem volt lehetőségem. Csak magamban kereshettem a választ, ami egy roppant hosszú és nehéz feladat” – így Nagy. Rámutatott, két gyereke van és ők is hét-nyolc éves korukban feltették neki ezeket a kérdéseket. Annak örült a legjobban, hogy megadhatta nekik a szükséges válaszokat, ugyanakkor saját múltjáról is mesélhetett. Hangsúlyozta,

semmiképp sem szeretné megtagadni gyeris mivoltát, a múltja végigkíséri életét. Harag ugyanakkor nincs már benne senki iránt.

Nagy József egyébként saját édesanyját is megtalálta, ám ennyi év elteltével már nem tudtak érzelmileg közel kerülni egymáshoz.

Fotó: Beliczay László

Kopjafát avattak



Rövid istentiszteletet tartott az eseményen Gáspár-Babos Etele református lelkész, aki Isten áldását kérte a jelenlévőkre. Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester úgy érzi, hogy a találkozó részvevői együvé tartoznak – pedagógusok és egykori diákok –, családot alkotnak és bárhonnan is származzanak, Székelykeresztúr egykor az otthonukká vált. Kijelentette, az önkormányzattal közösen továbbra is segíteni szeretnének abban, hogy a hasonló események megvalósulhassanak. Ezek után az intézmény több dolgozója is felszólalt a múltat felelevenítve. Péterfi Miklós volt igazgató a régmúlt nehézségeiről beszélt, az intézmény folyamatos átalakulásait ecsetelve. Egyebek mellett nem tartotta jó ötletnek, hogy államilag líceummá változtatták az épületben korábban működő szakiskolát, hiszen az oda járó diákok szakmát akartak tanulni, hogy érvényesülhessenek az életben, nem az érettségi diploma megszerzése volt a cél. Ezek után sok sikert kívánt az egykori diákoknak, a találkozó részvevőinek. Az eseményen ugyanakkor egy kopjafát is felavattak a Zeyk Domokos Iskolaközpont udvarán a találkozó emlékére.

Fotó: Beliczay László