A beton patakmeder miatt fogy a kutak vize a Kászonokban?

Nagyon sok kút már nem használható a Kászonokban, mióta a patakmeder szabályozása során betonnal erősítették meg a partfalakat – állítják azok a gazdák, akiknek az állatok itatására kellene a víz. A polgármester szerint a kutak mélyítése segíthet, ugyanakkor a szárazság is befolyásolja a helyzetet. A vezetékes vízre még várniuk kell a panaszosoknak.

A Kászon-patak szabályozása megóvta a falvakat az áradástól, de a gazdák kútjaiból fogy a víz • Fotó: Veres Nándor

A víz leginkább a haszonállatok itatására kellene, ezt pedig pótolni kell – van olyan gazda, aki autóval hordja a vizet a temető kútjából. A panaszos szerint egy másik falubeli próbált kutat fúrni, de nem járt eredménnyel. „A régi gazdaemberek tudták, hogy ezzel kell számolni, ezt már nem lehet teljesen a csapadékhiányra fogni” – állítja a gazdálkodó, aki azt is kifogásolja, hogy

korábban úgy tudták, hogy csak kővel erősítik meg a kiszélesített patakmeder partfalait, ahogy ez Kászonjakabfalván is történt, viszont betont is öntöttek, ez pedig szerintük megakadályozza, hogy a talajvíz utánpótlást kapjon a patakból.

Jót is hozott a változás

Az Olt Vízügyi Igazgatóság által végeztetett patakmeder-szabályozás egyik legfontosabb eredményének azt tartja András Zoltán kászoni polgármester, hogy

megszűnt az árvízveszély a községben.

„A patakmeder szélesítésével és szabályozásával a Kászon-patak mentén fekvő négy kászoni település megszabadult az árvíztől, nem öntött ki a patak, annak ellenére, hogy feltelt a meder” – említette. Mint mondta, mélyítésről nem volt szó, bár helyenként ez is történhetett. Az elöljáró szerint a feltízi és altízi szakaszon a partfalakat teljesen betonból akarták elkészíttetni a tervezők, ezt ők nem fogadták el, ezért változtattak a terven, hogy köveket is beépítsenek. Azt is elmondta, hogy

a tervek és a munkálatok több szakaszban készültek, így a patak felső szakaszán korábban csak kővel erősítették meg a partfalakat.