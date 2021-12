A békelánggal gyújtották meg a székelyudvarhelyi adventi koszorú negyedik gyertyáját

A Z. Sebess József cserkészcsapat tagjai hozták el a bethlehemi békelángot, amellyel Albert Sándor városmenedzser gyújtotta meg a negyedik gyertyát a téren elhelyezett koszorún. Ezt követően Ambrus István, római katolikus plébános szólt a jelenlévőkhöz, elmondva, hogy immár a koszorú teljes, úgyhogy az isteni találkozás meg kell történjen.

Ahogyan a hópelyhek hullnak le, Isten úgy adja az áldását ránk

– fogalmazott. Rámutatott: a Boldogságos Szűzanyával várakozunk, hogy megszülessen a Jézus Krisztus, aki szeretetet hozott el közénk. Azt is kihangsúlyozta, hogy nem kell féljünk egymástól, és arra kért mindenkit, hogy lássuk meg egymásban az Istent. „Úgy tekints arra, aki melletted van, hogy benne is az Isten van, Jézus Krisztus az ő szívében is ott van. (…)

Nem ellenségei vagyunk egymásnak, mi testvérek vagyunk. Miért küldött minket Isten a földre? Mert szeretett minket, és erre a szeretetre hív meg minket minden nap

– hangsúlyozta ünnepi beszédében a plébános.

Az egyházi buzdítást követően Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere megnyitotta a karácsonyi vásárt.