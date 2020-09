A belföldi turizmus fellendülése kevésbé érintette a kulcsosházakat

Kikapcsolódásra tökéletes. A kulcsosházakat leginkább családok, baráti társaságok foglalják le • Fotó: Gábos Albin

Több portált is átböngészve megállapítottuk, székelyföldi viszonylatban temérdek választék van az erdei kulcsosházak terén. A korábbi években zsúfolásig megtelt és nehezen foglalható szállások nagy része szeptember elején akár egyik napról a másikra lefoglalható. Kevés olyan szállással találkoztunk, ahol telt ház lenne a következő időszakban.

Gyergyóújfalu közelében festői helyszínen, az erdő mellett fekszik a Simon Vendégház. A tulajdonostól érdeklődve megtudtuk, három éve épült a ház, ahol a főzés és sütés mellett dézsafürdőre is lehetőség nyílik.

Szinte minden évszakban telt házzal működtünk, ehhez képest a járvány óta lényegesen gyengébb a kereslet

– árulta el Simon Éva. A ház tulajdonosa hozzátette, a kiesésre az egyik magyarázat a külföldi vendégek távolmaradása lehet, hiszen idén kivétel nélkül csak belföldi vendégek szálltak meg náluk. Elmondta továbbá, leginkább családok vették ki a házat, akik lazítani szerettek volna néhány napot, másoknak viszont ez jelentette a tulajdonképpeni nyaralást. Ugyanakkor kisebb családi rendezvények, keresztelők megtartására is voltak idén megkeresések. Megtudtuk, általában 4 éjszakára szoktak náluk foglalnak, a nyári hónapokat tekintve pedig az augusztus jelentette a telt házat. „Szeptemberre ismét vannak már foglalások, de szerintünk az augusztus volt a csúcs” – értékelte Éva.

HIRDETÉS

Az udvarhelyszéki Fenyéd egyik legmagasabb pontján található Hilltop Guesthouse Harghita tulajdonosa is hasonló tapasztalatokról számolt be. Náluk viszont sokkal inkább érezhető a külföldi vendégek távolmaradása. „Rengeteg foglalásunk volt Magyarországról, amelyeket szinte mind lemondták. Most augusztusban két nagyobb csoport érkezett volna Ausztriából, akik szintén visszamondták a foglalást. Ezzel szemben a helyi vendégek száma elenyésző” – közölte Karácsony-Gál Júlia. Bevallotta, ő sem tudja miért nem volt kelendő a belföldi vendégek előtt az ilyen típusú szállás, hiszen két szálláskereső portálon is megtalálható a vendégház, amely 15 fő befogadására alkalmas, felszerelt konyhával, kint pedig játszóházzal és főzési lehetőségekkel rendelkezik. „Talán túl későn mondták vissza a korábbi foglalásokat, ezzel tudjuk magyarázni a vendéghiányt. Jelenleg nem zsúfolt a naptárunk, szinte bármikor lehet foglalni nálunk” – közölte a Székelyudvarhelyre néző kilátással is rendelkező szállás tulajdonosa.

Őszinte leszek, nem igazán keresték a szállást, mint kulcsosházat. Inkább csak szobákat foglaltak a vendégeink

– ezt már a csíkpálfalvi Csűr Szálló üzemeltetőjétől tudtuk meg. A csíksomlyói kilátással büszkélkedő szállásnál úgy ítélték meg, 2019 nagyon jó évnek számított nekik, akkor ugyanis egymást érték a foglalások, most viszont a nyári szezon sem volt kiemelkedő. „Kisebb csoportok, négy tagú családok töltöttek itt pár éjszakát, de csakis belföldiek. Egy külföldi család temetésre kellett ideutazzon, ők voltak az idei egyetlen külföldi vendégeink” – fűzte hozzá a nő. Mint mondta, a korábbi években Magyarországról és Franciaországból is többen ellátogattak a falusi környezetben levő, 12 férőhellyel rendelkező szállóba.