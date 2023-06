A Bagossy Brothers Company is kiveszi a részét az Egyfeszt programjaiból

Még nem árultak el mindent az augusztus 3. és 6. között Gyergyószentmiklóson és környékén sorra kerülő Egyfeszt összművészeti fesztivál kínálatából, de az már most tudható, hogy különleges élményekkel gazdagodnak majd a fesztiválozók. A Bagossy Brothers Company nem csak koncerttel tér haza, hanem számos egyéb érdekességgel is várja majd a rajongókat az Egyfeszten.

A fesztivál körüli fejleményekről számolt be szerdán, Gyergyószentmiklóson az Egyfeszt szervezőcsapata. Meglepetésvendégként jelen volt a Bagossy Brothers Company (BBC) zenekar három tagja is, akikről kiderült, nem is igazán vendégek, hanem fontos szerepük lesz idén (és várhatóan a fesztivál későbbi kiadásai során is) az augusztus eleji gyergyói rendezvényen. A zenei és tematikus udvarok egyikének ők lesznek a házigazdái.