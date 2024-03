A 120 éves gyergyószentmiklósi áramszolgáltatást ünnepelték

– hangzott el. Bíró Árpád rámutatott még, hogy Gyergyószentmiklós az elsők között volt több tekintetben is: akár az első 35 kilovoltos hálózatról beszélünk a békási erőmű és a város között, akár a megyét kelet-nyugat irányban átszelő 220 kilovoltos hálózatról. A város mindig is megbecsült szakembereket adott – tette hozzá.

Hozzátette: 1901-ben született meg a település villamosításának gondolata és 1903-ban már el is indult a hálózat működése. „Egyedüli olyan ügy, amit kitalálástól számítva két év alatt meg is valósítottak Gyergyószentmiklóson. Ma a mostani terveket, elképzeléseket biztosan nem tudjuk három év alatt kivitelezni, 5–6, akár 10 évbe is beletelik most, amíg az elképzelésből megvalósítás lesz” – hangzottak a polgármester szavai.

Barti Tihamér, az RMDSZ Gyergyó területi szervezetének elnöke kiemelte, hogy kiváló együttműködés van a helyi és megyei politikai vezetők, illetve a vállalat vezetői, illetékesei között, amelyek az energetikai beruházások folyamatának gördülékenységét teszik lehetővé. Kifejtette, az utóbbi években a Gyergyószék fejlődését célzó stratégiának élén a munkahelyteremtés és a beruházások bevonzása áll. Ehhez elengedhetetlenek az energetikai fejlesztések is.