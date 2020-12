350 éves a székelyudvarhelyi református kollégium

Idén 350 éves a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, az évfordulós ünnepségek terveit viszont a járványhelyzet áthúzta. Ennek ellenére nem maradt el az ünnep, így a tantestület, a diákok és a munkaközösség is részese lehetett a jubileumnak.

Tőkés Zsolt igazgató az iskolatörténeti kötettel. Nem szokványos évforduló • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az intézmény létezésének három és fél évszázadát tárgyaló tudományos előadás-sorozatról azonban nem mondott le a tanintézet vezetősége: a nagyközönség érdeklődésére is számot tevő, szakemberek által tartandó ülésszakot jövőre bepótolják.

– magyarázta Tőkés Zsolt. A kollégium igazgatójától megtudtuk, hogy ősszel, a járványügyi szabályok lazításával a diáktábort is megszervezhették, ahol a százfős csapat az iskolatörténettel ismerkedhetett meg.

Ugyancsak az évfordulóra készült a jelenlegi munkaközösséget bemutató tabló, valamint egy füzet is, amelyben az iskola minden mostani diákjának neve, illetve csoportképek is szerepelnek. Az épület első szintjén pedig elhelyezték a jeles évfordulót megörökítő emléktáblát is. Különösebb felhajtás nélkül történt minden az intézményvezető szerint, hiszen a jelenlegi helyzet nem engedte meg a rendezvények szervezését.

Már készen volt a kötet

A gondviselésnek tulajdonítja az iskolatörténeti kötet megszületését az igazgató: tudván, hogy mekkora feladat összeállítani a 350 évnyi múltat, az intézmény vezetősége nem remélte, hogy még az évforduló évében elkészülhet a kiadvány. Ám nem így történt.

Volt iskolalelkészünket, Bekő István Mártont hívtam fel, hogy útbaigazítást adjon, mert tudtam, hogy tudományos érdeklődéssel vizsgálta az iskola történetét. Erre ő azt mondta, hogy ő már megírta

– elvenítette fel Tőkés Zsolt. A kötet létrejöttében Magyari Hunor fotográfus is közreműködött, a mintapéldányt már mi magunk is kézbe vehettük. „Dávid Gyula irodalomtörténész még egy-két szerkesztési apróságot elvégez, de egyébként készen van a kiadvány. Ellenben a bemutatást már jövőre hagyjuk, hátha lehet könyvbemutatót tartani majd” – tette hozzá az intézményvezető.