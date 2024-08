300 ezer eurós támogatás a Csíkszeredai Sportklubnak

A tavasszal nyilvánosságra hozott szándék a Versenytanáccsal folytatott többszöri egyeztetés után most jutott el oda, hogy a tanács dönthetett ennek odaítéléséről. Mint a szakirodai jelentésből kiderül, a 2018-2020-as időszakban

a Csíkszeredai Sportklub 825 ezer lej értékű de minimis támogatást kapott a várostól, ezt követően, a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben, 2021-23 között összesen 3,3 millió lejt, most pedig a 2024-26-os időszak támogatásáról határoztak, amelynek értéke 300 ezer euró.

Ezt a következőképpen tudja felhasználni a klub, amely korábban pályázatot nyújtott be költségeinek finanszírozása érdekében:

Ugyanakkor a tavasz óta történt egyeztetések alapján szeretnék megváltoztatni a klub támogatási rendszerét, kis- és közepes támogatók bevonásával, bekapcsolódva a szervezésbe is. Ennek egyik lépése a Székelyföldi Jégkorong Akadémiával történő együttműködés, amelynek köszönhetően

Kitért arra is, hogy mivel az FK Csíkszereda más helyzetben van, a de minimis támogatás esetükben nem alkalmazható, de egy új típusú támogatási formát igyekeznek meghonosítani, amelynek segítségével a felnőtt labdarúgócsapat költségeihez is hozzá tudnak járulni, ahogy az a labdarúgó akadémia esetében is történik.

A polgármester úgy látja, ha az együttműködés megfelelő lesz,