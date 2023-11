25 éves a székelyudvarhelyi Rotary Club

Vass Áron elmesélte, klubjuk 2009 óta éves szinten szervez ingyenes szakorvosi rendelést a gyerekgyógyászat, a sebészet és a belgyógyászat területén. Ez 2019 óta a Vitality Klinikán történik meg az egészségügyi intézmény igazgatója, Székely Pál koordinálásával. Jelenleg összesen hét szakorvost vonnak be a szűrő és egyéb vizsgálatok lebonyolításába. Vass arra is kitért, hogy a Székelyföldi Egészségért programjuk részeként

Mint mondta, az alkalmi gála pénteken délután öt órakor kezdődik a helyi polgármesteri hivatal Szent István Termében, ezt követően pedig díszvacsorát szerveznek. Összességében mintegy száz meghívottja van az eseménynek, amelyen több jeles tisztségviselő, továbbá mások mellett a Rotary Club magyarországi és svédországi szervezeteinek képviselői is részt fognak venni.

Huszonöt éve, azaz 1998. május 23-án alakult meg a Rotary Club Székelyudvarhely, a jeles évfordulót jövő héten fogja megünnepelni a szervezet. „Huszonöt év nem kis idő, bármivel is töltjük azt, de az annyi időn át kifejtett munka mindenképp megengedi nekünk, hogy megünnepeljük az eltelt időszakot” – fogalmazott a pénteki sajtótájékoztatón Vass Áron, a helyi Rotary Club soros elnöke.

ismeretterjesztő kiadvány összeállításán is dolgoznak,

Ezenkívül egy másik tervüket is elárulta a klub soros elnöke, mégpedig azt, hogy

Péter Péter, a klub háznagya közölte, összetartó csapatuk van, hiszen ha a szervezetük nevét el is vennék, a mögötte lévő baráti társaság úgyis megmaradna. Emlékeztetett, hogy a megvalósításokhoz pénzt kell, ennek egy részét pedig az évente megrendezett jótékonysági báljukon igyekeznek előteremteni. Az adományokat az Elitképzés nevű programjukra fordítják, amely során a tantárgyversenyeken (ezekből előre meghatároztak 13-at) jól teljesítő középiskolás diákokat és felkészítő tanáraikat díjazzák.

Rendszerint forralt bort kínálva gyűjtenek adományokat a karácsonyi időszakban, az összeget pedig szociális projektek támogatására használják fel. Mindemellett segítik a projektet, amely során elsősegélynyújtást oktatnak a szakemberek a vidéki iskolákban. Kiveszik a részüket a Nyúlád-tető közelében lévő Urusos kút környezetének rendezéséből is. Ráduly hangsúlyozta, honlapot is működtetnek, ahol bővebben beszámolnak projektjeikről.

Emellett csatlakoztak a polgármesteri hivatal akciójához is, amely során a Szarkakő közelében lévő területet erdősítették. Egy másik programjukban diákoknak könnyítik meg az életpálya-orientációt azáltal, hogy betekintést nyújtanak számukra több szakmába is. Egyébként több mint 40 szakterület (orvosi, mérnöki, jogász, kriminalisztika stb.) iránt érdeklődtek az elmúlt években a tanulók.

Ráduly Mihály, a szervezet titkára közölte, már 2009-től kiveszik a részüket a környezettudatossági tevékenységekből is, hiszen mintegy 400 facsemetét ültettek el az évek során a Szejkefürdőre vezető Szívek sétánya mentén.

Ezért cserébe a tanintézmények iskolabajnokságot kell szervezzenek az említett sportágban. Így igyekeznek hozzájárulni a gyerekek egészséges életmódjához. Ezenkívül arról is beszélt arról is, hogy a helyi offroad-klub példáját látva, ők maguk is igyekeznek élelmiszerekkel segíteni a nehéz helyzetben élőket karácsony környékén.

Nagycsaládosoknak segítenek

Váradi János programfelelős arról beszélt, hogy hetedik éve szerveztek élelmiszergyűjtést idén civil szervezetek bevonásával. Az élelmiszereket a nagycsaládosoknak ajánlották fel. Ők persze csak közvetítenek, az adományokat a nagycsaládosok egyesülete osztja ki azoknak, akiknek szüksége van rá. Idén 67 család, 250 gyerek, 400 személy részesült az élelmiszercsomagokból.

Cserediák-programot is fenntartanak, amelynek részeként számos helyi diák élhetett, tanulhatott három hónapig vagy egy évig más országban (Amerikai Egyesült Államok, Svájc, Argentína, Hollandia, Tajvan), ugyanakkor városunkba is eljöhettek más kultúrákból érkező fiatalok (Ecuador, Mexikó stb.).

Mindemellett díjazzák azokat, akik sokat tesznek a közösségért, de sok esetben nem teszik ezt közhírré.

Tamás-Nagy Zoltán, a klub jövő évre megválasztott elnöke elmondta, hogy évente megszervezik az egészséges sétát a Szívek sétányán (szeptember utolsó vasárnapján), ahol már fotótárlatot is nyitottak (Szívecskék a természetben). Hozzátette, minden mikuláskor élelmiszert vásárolnak az Orbán Alapítványhoz tartozó súlyosan sérült, fogyatékkal élő személyeknek.