161 gyereknek tartottak önismereti és pályaválasztási programot

Önismeret a pályaválasztásban címmel szervezett a gyergyószentmiklósi Rotary Klub programot. Vasné Dömötör Rozália magyarországi tréner, mestertanár a gyergyóújfalvi Elekes Vencel, a gyergyócsomafalvi Köllő Miklós, valamint a gyergyószentmiklósi Kós Károly, Vaskertes és Fogarasy Mihály Általános Iskolában tartott foglalkozást a VII-VIII. osztályos diákoknak. Emellett a Vaskertes Általános Iskolában pedagógusképzést is tartottak az elmúlt napokban.

A gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Általános Iskolában 52 tanuló vett részt a programon • Fotó: Barabás Orsolya

A nemzetközi Rotary Klubnak egyik alapvető célkitűzése az ifjúság és az oktatás támogatása, és ez a program, amit a gyergyószentmiklósi klub szervezett, azonosul ezzel – emelte ki Melles Előd, a gyergyószentmiklósi Rotary Klub elnöke.

HIRDETÉS

„Nagy örömmel jöttem a gyergyói gyerekekhez a pályaválasztásról beszélgetni, aminek az egyik alap kiindulópontja az önismeret. Pozitív tapasztalataim voltak az iskolák felszereltsége, körülményei és a gyerekek érdeklődése szempontjából, és a tanárkollégák is segítőkészen álltak hozzá.

A gyerekek nagyon értékelték, hogy az 50 perc végén megtudták, hogy melyik intelligenciaterületük erős, mit lehet felhasználni a pályaválasztási céljuk eléréséhez

– részletezte a debreceni Vasné Dömötör Rozália tréner, mestertanár, akinek édesanyja Gyergyószentmiklóson született. Elmondta, hogy

tapasztalata szerint az iskolákban keveset foglalkoznak az önismeret-fejlesztéssel, pedig az a legfontosabb pályaválasztás előtt, ezt követi a különböző pályák megismerése, illetve, hogy Romániában milyen lehetőségek vannak a választott szakirányban való tanuláshoz.

Öt Gyergyó-medencei iskolában összesen 161 gyermek vett részt a programon, amelynek keretében egy intelligencia-terület tesztet töltöttek ki.

„Gardner, egy amerikai pszichológus fogalmazta meg először, hogy a tanulmányi eredmény és az intelligenciaterületek között nem lehet egyenlőségjelet tenni. Ez a teszt a különböző intelligencia területeket mutatja, rövid, könnyen kitölthető.

Minden embernek más intelligenciaterülete erős, sőt, több terület is erős lehet. Többek között a nyelvi, mozgásos, matematikai, logikai, zenei, személyekkel való kapcsolattartásban jellemző terület.

A gyerekek sokszor meglepődtek, hogy nem is gondolták, hogy azon az intelligenciaterületen ők erősek. Úgy gondolom, hogy az önértékelésüket is fejlesztette a teszt kitöltése” – ismertette a tréner.

Fontos az elfogadás

Bernád Ildikó, a Vaskertes Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, tapasztalatok a diákok és a pedagógusok részéről is. Ő is részt vett az iskolában szervezett pedagógusképzésen, amelynek végén módszertani anyagot is kaptak, amely segítségével tudnak dolgozni a tanulókkal. Reményét fejezte ki, hogy lesz folytatása a programnak.

A szülőknek mindenképpen azt ajánlanám, hogy fogadják el a gyermeküket olyannak, amilyen, és annak megfelelően próbálják segíteni. Egy támogató segítség kell a serdülőknek ilyenkor, hogy bízzanak magukban, adott esetben a határokat is meg kell mutatni.

A pedagógusoknak pedig azt ajánlom, hogy ismerjék meg jobban a tanítványaikat, differenciáljanak többet a tanórákon, hiszen nem tudja mindenki ugyanazt a feladatot ugyanannyi idő alatt elvégezni.

Segítő attitűd szükséges a pályaválasztáshoz a szülők és a pedagógusok részéről is

– összegzett a tréner.

Szakács Emília programfelelős pedig hangsúlyozta, hogy fontos lenne, hogy a szülők ne erőltessenek rá semmit a gyerekekre, hogy tudjon olyan pályát választani, amit szeretettel csinál, rendelkezzen kellő önbizalommal, és legyen tisztában a saját értékeivel.

A Rotary Klub Gyergyószentmiklósi elnöke, Melles Előd elmondta, hogy már érkezett kérés a program folytatására, és remélik, hogy lesz is erre lehetőség a jövőben.