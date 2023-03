Világnappal tisztelegnek előttük

A Down-szindróma világnapját (World Down Syndrome Day) 2006 óta minden év március 21-én tartják. Az eredeti ötlet Stylianos E. Antonarakis genetikustól származik.

A Wikipédia szerint az első világnapot Svájcban tartották 2006-ban. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a Down-szindrómára, növelje a megértést, és segítsen, hogy a Down-szindrómások méltósággal és a társadalom aktív tagjaiként élhessenek teljes életet. Ezen a napon jellemzően olyan események zajlanak, amelyek felhívják a figyelmet a Down-szindrómások teljesítményére, és támogatják a függetlenségüket, önképviseletüket és döntési szabadságukat.

A Down-szindróma (kevésbé szakszerűen, pontatlanabbul Down‑kór, vagy régi, elavult nevén mongol idiotizmus) egy veleszületett kromoszóma-eltérés, ami a 21. kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön létre. Többnyire középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékossággal jár, és különböző egészségi problémákkal társulhat.

A Down-szindróma nevét John Langdon Down angol orvos után kapta, aki 1866-ban elsőként írta le klinikailag a tünetegyüttest. Az orvostudomány felmérései szerint megelőző vizsgálatok nélkül minden 600–700 csecsemőből egy születne ezzel a rendellenességgel. A betegség az esetek 95 százalékában nem örökletes, ezért családi előzmény nélkül is megjelenhet. A Down-kórral élő gyerekek és felnőttek esetében a legfontosabb a tolerancia és a betegség megismerése. Ennek érdekében ezen a napon több szervezet is fokozott figyelmet fordít a betegekre.