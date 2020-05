Veszteségérzéssel is jár az iskolák zárva tartása

Miután Monica Anisie tanügyminiszter bejelentette, hogy a járvány terjedése ellen elrendelt szükségállapot május 15-i megszűnése után sem nyitják meg az iskolákat, az is kiderült, hogy a végzős évfolyamok június 2–12. között visszatérhetnek az iskolába felkészülni a vizsgákra.

Zárva maradnak az iskolák. Marad az otthoni online oktatás. Képünk illusztráció • Fotó: Sándor Csilla

A nyári érettségi újdonsága az is, hogy június 22-én, az írásbeli vizsgákkal kezdődik, a nyolcadikosok záróvizsgáját pedig június 15-én szervezik meg – jelentette be Monica Anisie tanügyminiszter. Közölte azt is, hogy

a diákok tanulmányi helyzetének lezárásához legalább két jegyre van szükség, félévi dolgozatokat pedig nem fognak íratni ebben a félévben.

Bár a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek visszatérnek tíz napra június elején, de azon diákok számára, akik valamilyen egészségügyi problémával küszködnek, vagy pedig a fertőzés veszélyének kitett családtagjaik vannak, opcionális a részvétel ezeken a felkészítőkön, amelyeken legtöbb tíz diák vesz részt egyszerre.

Szomorú, de észszerű

Az oktatási intézkedés legtöbb család számára racionálisnak tűnik az adott járványügyi szempontokat figyelembe véve, de

sok diák és tanár éli meg egyfajta veszteségérzetként is, hiszen főként a végzős tanulóknak nem lesz lehetőségük megfelelőképpen elbúcsúzni, lezárni egy időszakot az életükben.

Puskás-Bajkó Albina, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium és a Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium angol tanára szerint is észszerű az intézkedés, és

fontosnak tartja azt is, hogy nem döntöttek a tanévfagyasztás mellett, így be tudják fejezni a tanévet a diákok.

„Ugyanakkor szomorú, hogy nem lesz igazi ballagásuk a végzősöknek, üzenem minden diákomnak, hogy nagyon hiányoznak, és vigyázzanak magukra” – foglalta össze talán sok pedagógus gondolatait a bolyais tanár.

Időt nyertek a tanulásra

Fogarasi Gyöngyi iskolai tanácsadónak az intézkedés bejelentése utáni első gondolatai között volt az is, hogy be kell pótolni valahogyan az elmaradt találkozásokat.

Meg kell szervezni valamikor a ballagást és a bankettet, mert ezek nagyon fontosak a záráshoz

– mondta el az iskolai tanácsadó. „A napokban beszélgettem végzősökkel, ők a jó oldalát is látják ennek a helyzetnek, hiszen sok időt nyertek a tanulásra.

Első lépésként azt tanácsolom, engedjük el, azt amit nem tehetünk meg, amit nem tudunk megváltoztatni, koncentráljunk helyette a kapott lehetőségekre, például így több idő van tanulni, olvasni, és törekedjünk arra, hogy minél jobb alkalmazkodási lehetőségeket találjunk a jelen helyzethez, és koncentráljunk a jövőre”

– fejtette ki az iskolai tanácsadó. Úgy véli, kicsit a gyász folyamatához hasonlítható ez az érzés, de még inkább a fejlődés köréhez: az ismert vagy az elvárt jelenti a komfortzónát, ennek az elhagyása csakis fejlődést eredményezhet – mondta a szakember.