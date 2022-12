Vaskosan benne van az infláció is abban, hogy tavalyhoz képest kevesebbet tudunk költeni az ünnepekre

Több mint ezer lej egy átlagos karácsonyi költségvetés idén Romániában, amelyből legtöbben mintegy 500 lejt szánnak ajándékokra – derült ki a CEC Bank és a Finzoom felméréséből, amelyből az is kitűnik, hogy az emberek majdnem fele kevesebb pénzt tud a karácsony megünneplésére szánni, mint tavaly.

A CEC Bank és a Finzoom banki összehasonlító portál tanulmánya szerint a karácsonyi ünnepekre szánt átlagos költségvetés idén egészen pontosan 1090 lej, ami bár 7 százalékkal több, mint tavaly, azonban ebben vaskosan benne van az infláció is. Ez abból is kiderül, hogy csupán a megkérdezettek 25,4 százaléka mondta azt, hogy több pénzt tud az idei karácsonyra szánni, mint tavaly. Az emberek közel fele, 46,8 százaléka szerint idén kevesebb pénz jut majd az ünnepi kiadásokra, míg 22,6 százalékuk körülbelül ugyanannyit költ majd az ünnepre, mint az előző évben.

Körülbelül 7 százalék még azt is tervezi, hogy kölcsönhöz folyamodik, barátoktól vagy hitelintézettől.

A felmérésből az is kiderül, hogy az ünnepi időszak fő kiadásait az ünnepi étkezés jelenti – ezt a válaszadók 50,4 százaléka említette, utána az ajándékok következnek 44,23 százalék szerint. Ami a karácsonyi vacsorára szánt költségvetést illeti, a romániaiak 27,7 százaléka 300 lejnél kevesebbet, 38,3 százalék 300 és 600 lej közötti összeget, 34 százalék pedig 600 lejnél nagyobb összeget szán erre.

A felmérést részben cáfolja Ildikó, aki a Székelyhonnak elmondta, hogy náluk a karácsonyi étkezés nem kerül annyiba, mint a tanulmányban szereplő átlag, az ajándékokkal azonban jócskán meghaladják az átlagosnak nevezett 500 lejt. „Hirtelen nem is tudom összeszámolni, hány embert szoktunk meglepni karácsonykor, mindig eszembe jut utolsó pillanatban valaki, akinek hiányzik még valami apróság, s biza az apróságokra is elmegy 50–100 lej” – mondja Ildikó, aki évek óta figyel arra, hogy tegyenek félre pénzt hónapokkal ezelőtt, hogy október-december között legyen miből vásárolni, így is november folyamán sikerült lenulláznia a bankszámláját.