Út egy laptoptól a félmillió ügyfélig (x)

A kezdő vállalkozók számára kicsit ijesztőnek tűnhet az online kereskedés, amely tulajdonképp az induláshoz szükséges felületet is jelentheti, amihez még csak magas szintű technikai ismeretek sem szükségesek. Például: az eMAG Marketplace felületének eléréshez elég egy laptop és egy működő internetkapcsolat. És, természetesen, a cég papírjai és az ügyvezető (adminisztrátor) személyi igazolványa.

Három nap alatt félmillió ügyfél elérése

Az eMAG Marketplace jelenleg több mint 22 000 viszonteladóval dolgozik együtt, ahhoz pedig, hogy vállalkozásunk is része lehessen ennek a rendszernek, csak pusztán egy öt lépésből álló online beiratkozási ívet kell kitöltenünk, ami nem vesz igénybe öt percnél többet. Ezt követően az online üzlete három napon belül aktívvá válik, így 500 000 ügyfelet ér el – ennyien keresik fel ugyanis az eMAG felületeit.

Ami ennél is fontosabb:

a Marketplace-be valló beiratkozás teljesen ingyenes, ahogy az ezen belül folyatott tevékenység is.

A viszonteladók egyetlen költsége a kategóriánként változó, eladások után fizetendő jutalék – ezek viszont minden partnerünk számára egyformák. Mi több, mivel az eMAG a romániai e-kereskedelem úttörőjének számít, partnereink számára is elérhetővé válik mindaz a tudás és tapasztalat, amit az évek során szereztünk, ez pedig a vállalkozások fejlesztésére irányuló, általunk kínált eszköztárban nyilvánul meg.

Konkrétabban: aki még nem foglakozott a kereskedelem ezen szegmensével, lehetnek ezen piaccal szemben ellenérzései, ezzel kapcsolatos kérdései. Az eMAG Academy az a hely, ahol válaszokat, tájékoztatókat és ajánlásokat kaphat a Marketplace minden tevékenységével kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan, a partnereink számára megadunk minden technikai segítséget, ami a platform működtetéséhez szükséges, vagy olyan eszközök formájában, amelyek valós időben monitorizálják és elemzik az üzleti folyamatokat, vagy személyesen, az üzenetszolgáltatásunkon keresztül, ahol az eMAG specialistáival beszélheti meg a felmerülő problémákat.

Ha az újonnan csatlakozó viszonteladók helyi termelők is egyben, akkor csatlakozhatnak a „Nyisd meg Romániát” programunkhoz, amit a romániai kisvállalkozók, vagy épp civil szervezetek számára terveztünk – itt az eladások után fizetendő jutalék is alacsonyabb. A megrendelt termékek összegét helyszíni fizetéssel, fizetési meghatalmazással, eCredit, vagy bankkártyával lehet kiegyenlíteni, ami a kereskedőket mentesíti a POS használatának szüksége alól. Ami a szállítást illeti, az easybox opció még népszerűbbé vált tavaly, lévén az ügyfelek számára sokkal kényelmesebb, ha ők választhatják meg csomagjuk felvételének időpontját.

Részletekbe menő támogatás vállalkozásodnak

Mivel az e-kereskedelem egy rendkívül dinamikusan fejlődő piac, a Marketplace partnerei számára változatos eszközök tárházát kínáljuk fel azért, hogy készleteiket és kínálatukat naprakészen tudják tartani. Például:

akiknek gondot okoz a termékek hosszútávú tárolása, vagy rövidebb kiszállítási időt szeretnének a Fulfilment by eMAG logisztikai támogatáson keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy kapcsolatba lépjenek az eMAG raktáraival, a megrendeléseket kezelő ügyfélszolgálattal, a csomagolókkal és szállítókkal. Mi több, a visszaküldés (retúr) is az eMAG feladata.

Hasonlóképp, a Fulfilment használatával együtt, de nem ennek a kötelezőségével, a partnerek számára elérhetővé válik termékeik eMAG Genius-ba történő bevitele, a klienseiknek nyújtható prémium szolgáltatások, akik így több lehetőséghez jutnak: ingyenes szállítás az easyboxba, másnap megvalósuló gyors kiszállítás, ingyenes retúr 60 napon belül, valamint exkluzív heti ajánlatok.

Egy vállalkozás fejlesztéséhez befektetésre is szükség van, de ennél a fejezetnél is találtunk egy megoldást: az eMAG Marketplace viszonteladói számára, az Idea Bankkal közösen nyújtott „Seller credit”, ahol az első hitel kamatmentes. Partnereink így több mint előnyös formában juthatnak hitelhez, amelyet felhasználhatnak a termékskálájuk bővítésére, modernebb eszközök vásárlására vagy alkalmazottaik képzésére.

Hozzáférés a nemzetközi piacokhoz

Az eMAG Marketplace-be történő beiratkozás nemcsak a Románián belüli nagyobb eladások felé tett első lépés, hanem egyben annak a lehetősége is, hogy a nemzetközi piacokon költségek nélküli terjeszkedésbe kezdjen. Ez történhet az eMAG Marketplace Bulgária vagy Magyarország felületein keresztül, vagy a szintén ingyenesen használható IMN (International Marketplace Network) platformján, ahonnan Olaszország, Franciaország és Németország piacai érhetőek el.

A lehetőségek és kínálatok hosszú listája a lehető legrövidebb idő alatt válik elérhetővé: az eMAG Marketplace-be történő regisztrációt követő 72 órán belül!

Bónusz: az ügyfelek már megszokták és ismerik a platform működését, így a vállalkozók aktivitásuk első perceiben akár már regisztrálhatják is első megrendeléseiket. Ugyancsak a népszerűsítés fejezetnél kell megemlítenünk az eMAG Ads szolgáltatásunkat is, amelyen keresztül a Marketplace viszonteladói számára elérhetővé válik a pay per click reklám lehetősége, ami az ügyfelek által keresett cégek listáján előkelőbb helyet biztosít az Ön vállalkozásának. Az eMAG Ads előnye, hogy partnereink döntik el, mely termékeiket reklámozzák, megszabják az erre fordított napi költségkeretet, valamint a hirdetés időtartamát.

