Ünnepi készülődés a karanténban

• Fotó: Katona Era

Most, mikor már lassan egy hónapja össze vannak zárva a családok, és minden nap egyforma ilyen szempontból, nem is lenne különbség. De éppen ezért jön jól most az ünnep. Habár ugyanúgy ugyanabban a környezetben lesz mindenki, mint hetek óta, most mégis igyekszik ünnepivé tenni. Színt hoz az egyhangúságba, és (remélem) erőt, feltöltődést ad a következő időre is. A szomszédságban minden család készül, bárány és hal a fő étel. A hozzávalókat már időben beszerezték,

nincs nagyobb forgalom az üzletekben, mint máskor.

HIRDETÉS

Az ünnepek alatt társasjáték, tévé lesz a program, és nem mennek ki a házból, annak ellenére, hogy nagyon meleg van. A gyerekeken érezhető, hogy szomorúak, mert nem mehetnek ki a szabadba játszani, esetleg kirándulni. A nagyszülőkkel majd kamerán keresztül fognak beszélni.

Még karantén előtt azt terveztem, hogy húsvétra hazamegyek, mint sokan mások, de így itt próbálom a lehetőségekhez mérten megélni ezt az ünnepet. A mi kis „családunkban” most csak én ünneplek: furcsa helyzet. Mădălina ortodox vallású, az albán Giulia pedig muzulmán, azaz nem is tartja ezt a keresztény ünnepet.

Nagypénteken halat sütöttem ebédre, vacsorára pedig túrós puliszkát hagymával. Persze, készülök vasárnapra is. Giulia muzulmánként tartott böjtöt pénteken, ő is halat evett salátával, mint én. Mădălina pedig szintén részesült ebből a böjtös napból, mert arra kért, hogy neki is főzzek, úgyhogy közösen ettük a puliszkát.

Mindkettőjüktől kértem, hogy úgy intézzék a házi munkájukat, mosást, takarítást, hogy vasárnap és hétfőn ezt nem fogom engedni. El is fogadták ezt szó nélkül. Tiszteletben tartjuk egymás szokásait. Azt kértem, vasárnap ebédeljünk együtt. Olyan ételt készítek, amit mindhárman ehetünk vallástól függetlenül. Húslevest főzök, halat sütök orosz salátával (böffel) és palacsintát sütök, mivel itt nincs lehetőségem süteményt vagy kalácsot sütni.