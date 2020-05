Újabb Maros megyei koronavírus-fertőzött személyek elhalálozását jelentették

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Koronavírus-helyzet

Székelyföld Románia Hargita 21 Országos 14 107 Kovászna 205 Elhunyt 858 Maros 535 Gyógyult 5788

13.00 – Meghaladta a 14 100-at az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Romániában, az ország területén eddig 858 elhalálozást jegyeztek, 31-gyel többet, mint egy nappal korábban – közölte szerdai jelentésében Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

12.30 – 858-ra emelkedett a halálos áldozatok száma. Két férfi és két nő hunyt el, 68 és 73 év közöttiek voltak. Meghalt egy 73 éves, Bihar megyei nő, egy 68 éves, Suceava megyei férfi, egy 73 éves, Szatmár megyei férfi, valamint egy 71 éves, Konstanca megyei nő. Mindannyian más betegségekben is szenvedtek.

10.00 – A legutóbbi adatok kilenc férfi és négy nő elhalálozásáról számolnak be, ők 31 és 89 év közöttiek voltak. Meghalt egy 80 éves, bukarsti nő, egy 36 éves, Neamţ megyei nő, egy 57 éves, bukaresti férfi, egy 68 éves, Fehér megyei férfi, egy 69 éves, Arad megyei férfi, egy 56 éves, Vaslui megyei nő, egy 31 éves, Szeben megyei férfi, egy 80 éves, Maros megyei férfi, egy 84 éves, Maros megyei férfi, egy 89 éves, Galac megyei nő, egy 59 éves, Galac megyei férfi, egy 54 éves, Mehedinţi megyei férfi, és egy 64 éves, Bákó megyei férfi. Valamennyien más betegségekben is szenvedtek – számol be az Agerpres hírügynökség.