Újabb lazítások: többen vehetnek részt a rendezvényeken, nyitnak az úszómedencék is

Újabb enyhítéseket jelentett be csütörtökön Florin Cîțu miniszterlnök és Raed Arafat belügyi államtitkár. Az újabb lazítások értelmében, többen vehetnek részt a különböző sport- és kulturális rendezvényeken, amennyiben mindenki be van oltva, emellett a diszkók, bárok is kinyithatnak, igaz hogy csak az oltottak számára.

A fesztiválok, illetve kulturális rendezvények továbbra is a beoltottak kiváltságai lesznek. Képünk illusztráció • Fotó: Tamás Attila

Amennyiben minden résztvevő be van oltva, ötszázan is részt vehetnek a sportrendezvényeken, a kulturális eseményeken, fesztiválokon pedig ezernél is többen lehetnek, ha már megkapták a védőoltást. Az új, enyhítésekről szóló rendelet értelében a sportarénáknál oltóközpontokat állítanak fel, hogy akik szeretnék, beoltathassák magukat.

A lakodalmakon, keresztelőkön beltérben ötven, míg kültéren hetvenen vehetnek részt, ha a résztvevők be vannak oltva, akkor ennél többen is. Az éttermek az eddigi 50 helyett a kapacitások 70 százalékával működhetnek.

Megnyithatnak a beltéri úszómedencék is, amelyek a kapacitásuk 70 százalékát használhatják ki, ha a vendégek már be vannak oltva, akkor ennél többet is.

A zárt térben eltörlik a kötelező maszkviselést, amennyiben az adott térben nem dolgoznak többen ötnél és mindenki be van oltva.