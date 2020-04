Új embereket alkalmaznak a közegészségügyi igazgatósághoz és a mentőszolgálathoz

A járvány idejére az egészségügyi minisztérium irányítása alá vonják a helyi hatóságok alárendeltségébe tartozó kórházakat. Ugyanakkor a megyei közegészségügyi igazgatóságok (DSP) és mentőszolgálatok a következő napokban ezer-ezer főt alkalmaznak – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Nelu Tătaru egészségügyi miniszter.

Új embereket alkalmaznak a mentőszolgálathoz is a megnövekedett kapacitás miatt. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A tárcavezető szerint ez azt is jelenti, hogy az egészségügyi intézmények vezető tisztségeit ellátó személyek kinevezése, illetve menesztése is átkerül a szaktárca hatáskörébe – számol be az Agerpres.

Tătaru rámutatott, a kormány 350 millió lejjel egészítette ki az egészségügyi minisztériumnak a válságos állapotban levő betegek megfigyelésére és kezelésére szánt költségvetését. Ebből

HIRDETÉS

209 millió lejt 132 kórház intenzív osztályának juttatnak gyógyszerek, egészségügyi eszközök, fogyóanyagok és a kritikus állapotban levő betegek számára szükséges antibiotikumok vásárlására.

Tizenhárom megyei kórház között több mint 19 millió eurót osztottak szét, többek között orvosi felszerelések, Real Time PCR diagnosztikai műszer és lélegeztetőgépek beszerzésére.

A tárcavezető szerint a következő napokban további 39 millió eurót osztanak szét a kórházak között.

Ezer-ezer embert alkalmaznak

A megyei közegészségügyi igazgatóságok és mentőszolgálatok a következő napokban ezer-ezer főt alkalmaznak – közölte még az egészségügyi miniszter.

A tárcavezető szerint a közegészségügynél azért van szükség a munkaerő mintegy 25 százalékos bővítésére, mert a jelenlegi személyzettel nem lehet elvégezni a koronavírus terjedése miatt szükséges epidemiológiai vizsgálatokat. A mentőszolgálat állománya szintén bővítésre szorul – magyarázta Nelu Tătaru.