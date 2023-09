Transgaz-igazgató: egy nagyon fagyos tél átvészeléséhez is elég Románia földgáztartaléka

Románia elegendő földgáztartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy akár egy nagyon fagyos telet is átvészeljen az ország – jelentette ki csütörtökön Ion Sterian, a Transgaz vezérigazgatója.

A vállalatvezető egy nagyszebeni szakmai rendezvény megnyitóján elmondta, korábban soha nem volt akkora a romániai földgáztárolók töltöttsége, mint most, ami részben a fogyasztás csökkenésének is köszönhető – számol be az Agerpres.

Sterian szerint Románia a lehető legjobb helyzetben van a gázellátás szempontjából, mivel a tárolókapacitást 2022-höz képest 100 millió köbméterrel növelték, és