Továbbra is 150 közelében az új esetek száma

Újabb lazítások: többen vehetnek részt a rendezvényeken, nyithatnak az uszodák is

Újabb enyhítéseket jelentett be csütörtökön Florin Cîțu miniszterlnök és Raed Arafat belügyi államtitkár. Az újabb lazítások értelmében, többen vehetnek részt a különböző sport- és kulturális rendezvényeken, amennyiben mindenki be van oltva, emellett a diszkók, bárok is kinyithatnak, igaz hogy csak az oltottak számára.