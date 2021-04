Többen is megfertőződtek a koronavírus elleni oltás után – itt a magyarázat, hogy miért

Az elmúlt két hétben ötezernél is többen fertőződtek meg országszerte az első adag koronavírus elleni védőoltás megkapása után, és több mint ezren az emlékeztető oltás beadását követően. Az oltás után igazolt összes fertőzésnek majdnem a harmada az elmúlt két hétben történt az oltáskampány decemberi kezdete óta. A növekedésre részben magyarázatot az oltási kapacitás folyamatos növelése, de azt is jelzi, hogy sokan idő előtt lazítanak az egyéni védekezési szabályok betartásán.

A beoltottak közül a legtöbben az emlékeztető oltás beadása előtt kapták el a fertőzést • Fotó: Beliczay László

A koronavírus elleni védőoltás első adagjának a beadását követően 5221-en kapták el a fertőzést az utóbbi két hétben (március 29-április 11.), a második oltás után pedig 1119-en. Az oltáskampány december 27-ikei rajtja óta az oltás utáni megfertőződéseknek közel a harmada, azaz 29,3 százaléka az elmúlt két hétben történt – derül ki az Országos Közegészségügyi Intézet szerdai jelentéséből.

Mi a magyarázat?

Az oltás utáni pozitív tesztek számának a növekedésére magyarázatot adhat, hogy

sokan elővigyázatlanabbá válnak még a megfelelő immunválasz kialakulása előtt, de részben összefügg azzal is, hogy az országos oltási kapacitás folyamatosan növekszik, így potenciálisan azoknak a száma is nő, akik megkapták ugyan az oltást, de még azelőtt megfertőződnek, hogy a vakcina kifejtené a hatását.

Az intézet jelentése szerint 633-an az emlékeztető oltás után több mint 28 nappal kapták el a fertőzést. Fontos megemlíteni, hogy nem megbetegedésről, hanem megfertőződésről van szó – azt a szakemberek is gyakran hangsúlyozzák, hogy

a védőoltás a megbetegedéstől véd, a megfertőződés ellen kisebb védettséget biztosít,

ugyanakkor az is ismert, hogy a beoltottak egy nagyon kis százalékának a szervezetében nem vált ki megfelelő immunválaszt.

Az oltáskampány december 27-ikei rajtjától április 11-ig összesen 18 630-an fertőződtek meg országszerte az első oltás után, ez a 0,81 százalékát teszi ki annak a mintegy 2,3 millió embernek, akik addig megkapták a vakcina első adagját. Az emlékeztető oltás után összesen 2983-an kapták el a fertőzést december óta. Ez a 0,21 százalékát teszi ki annak a közel 1,4 millió beoltottnak, akik április 11-ig megkapták az emlékeztető oltást is. A második oltás után megfertőződők 45,7 százalékánál, azaz 1363 személynél több mint 28 nappal az emlékeztető oltás után igazolták a fertőzést.

Az Országos Közegészségügyi Intézet szerdai jelentése ugyanakkor 34 olyan, a december-április közti időszakban történt halálesetről is beszámol, amelyek a második oltás utáni tesztpozitivitást követően következtek be. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy egyik haláleset sem az oltás miatt történt. Az intézet azt is közli a jelentésében, hogy a december 27. óta elvégzett koronavírustesztek 9,2 százalékát végezték el olyanok esetében, akik megkapták a védőoltást.