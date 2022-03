Több utasszállító szeli át Románia légterét

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A légitársaságok növelték járataik számát, amióta sem Ukrajnában, sem a Moldovai Köztársaságban nem működnek a repülőterek – válaszolta a Székelyhonnak Peti András, a marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér igazgatója, aki azt is elmondta, hogy ezzel egyidőben Románia légterében megnövekedett az áthaladó légi forgalom is.

Fehéroroszországot már rég kikerülik a repülőjáratok, de most, hogy se Oroszország, se Ukrajna, se Moldova légterébe nem repülhetnek be, Románia fölött közlekednek. Ha tiszta az idő, lehet hallani is a gépek hangját, amelyek fölöttünk repülnek

– mondta Peti.

A járatszámok növekedése Marosvásárhelyt nem érinti, annál inkább a jászvásári és a bukaresti repülőtereket, ahonnan az Ukrajnából menekülők tovább indulnak más országokba. Ugyanakkor a háború sújtotta országból a diplomaták, azok családjai, a külképviseletek munkatársai közül is sokan Románián keresztül térnek vissza hazájukba.

Befektetések, járatok

A Maros megyei önkormányzat a legutóbbi ülésén jóváhagyta a marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér idei évre szóló támogatásának határozattervezetét. Ennek értelmében a repülőtér a 2022-es évre 9 millió 590 ezer lej értékben kap állami támogatást, ebből 7 millió lejt a működési költségek hiányának fedezésére, a többit a beruházások finanszírozásának kiegészítésére fordíthatják. Ahogy Peti András érdeklődésünkre elmondta,

többek között új utasfogadó, személy- és poggyászellenőrző, parkoló szerepel a tervek között, valamint körforgalom kiépítése az országúton a repülőtér kijáratánál.

A Transilvania Repülőtérről jelenleg újból közlekedik a korábban felfüggesztett Marosvásárhely és Memmingen között járat heti két alkalommal, március 9-től a londoni is, szintén heti kétszer. A dortmundi és budapesti járat jelenleg is közlekedik, hetente kétszer. Peti András elmondása szerint, amit a menetrend is megerősít, április 2-ától heti öt alkalommal lehet repülővel Marosvásárhelyről Budapestre utazni.