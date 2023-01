Takarékosságra intenek a szakértők, akik 2024-re már optimistábban tekintenek

Nem lesz könnyű ez az esztendő, figyelmeztettek még 2022 végén a Székelyhon napilap Piactér kiadványának nyilatkozó gazdasági és pénzügyi szakértők, akik szerint a háztartások, a vállalkozások és az állami költségvetés is komoly kihívásokkal néz szembe. Jó hír viszont – mondták –, hogy az előrejelzések alapján a 2024-es esztendőre már optimistábban készülhetünk. Az ország számára egyébként ilyen körülmények között az uniós források lehívása kritikus fontosságú lesz idénre.

az eddigi információk alapján 4, de legjobb esetben is 5 százalék körüli gazdasági növekedés történhetett múlt év folyamán, ami 2021-hez viszonyítva mérsékelt lassulást jelez.

Viszont ha megnézzük az export-import mérleget, ott már romlás figyelhető meg, amihez az is hozzájárult, hogy az import- és nyersanyagárak jelentősen emelkedtek. Ágazatokra bontva az látszik, hogy

Az adatok alapján ezzel párhuzamosan a beruházások is jól alakultak.

Az iparban már érződött az energiaválság, a háború hatása, az építőipar pedig közepesen teljesített – vont mérleget az elemző.

Mi lesz a „nagyokkal” és hogyan hat ez ránk?

Előretekintve Bálint Csaba rámutatott: idén minimum egy széles bázisú lassulás várható, erre mutat a külső és a belső környezet is. Egyrészt az eurózóna és az Amerikai Egyesült Államok gazdaságára vonatkozó várakozások is nehéz időszakot vetítenek előre, márpedig ha a nagy szereplők, partnerek gazdasága gyengébben teljesít, annak hatása nálunk is érződni fog.