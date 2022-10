Szülőföldön magyarul: jövő nyárra kapják meg az oktatási-nevelési pénzt a diákok

Bár a kezdetektől így van ez, sokan meglepődnek azon, hogy a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorúak számára is lehet igényelni az oktatási-nevelési támogatást. Ady-Kovács-Ferenczi Noémi, programkoordinátor, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének munkatársa elmondta, hogy

azon sérült gyerekek után kérelmezhető a támogatás, akik speciális központokban tanulnak, illetve ez esetben számítanak a különböző oktatási formák is, sérültségi szinttől függően.

A szokásosnál későbbi időpontban meghirdetett pályázat picit módosított a szabályokon is. Már elkezdődött a 2022–2023-as tanév, de szeptemberben csak az elmúlt, 2021–2022-es tanévre vonatkozó oktatási-nevelési, illetve hallgatói támogatást hirdették meg. Így az idei kiírás szerint nem jogosult a támogatásra az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2021/2022-es tanévben több mint 100 tanóráról igazolatlanul hiányzott.

„Nem hagyományos oktatási intézményekről beszélünk, hanem speciális intézményekről, illetve jó tudni, hogy nem csak az állami intézmények jönnek szóba, hanem a nem akkreditált nevelési és oktatási intézmények is, amelyeket sokszor egyesületek működtetnek, az ő igazolásukat is elfogadjuk” – mondta a sérültek kapcsán felmerülő kérdésre a programkoordinátor.

Az előző években úgy volt, hogy az első félévben, akinek ötvennél több igazolatlan hiányzása volt, az nem jogosult a támogatásra, most lévén, hogy a tanév már lezárult, egész tanévre számítjuk, így maximum 100 a megengedett igazolatlan hiányzások száma. Ez azért fontos kitétel, mert a félévre ötven, vagy egész tanévre száz hiányzás azért elég jelentős, és fontos lenne, hogy járjon is az intézménybe a diák, ne csak beírassák, és aztán az iskola felé se megy. Igenis legyen jelen, ténylegesen részesüljön is az oktatásban