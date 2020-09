Szülőföldjükön tartanák a magyar kutatókat

Folytatódik a szülőföldön maradást is célzó ösztöndíjprogram a kiemelkedő oktató, tudományos, értelmiségi utánpótlás biztosítására a magyarlakta régiókban, így Erdélyben is. Tonk Márton, a program szakmai felelőse szerint a magyar kormányzati szakpolitikai erőfeszítéseknek köszönhetően a Kárpát-medencei felsőoktatási tér megerősödött, az intézményi, kutatói kapcsolatok az online világban a járvány alatt is tovább éltek.