Szinte pillanatok alatt elfogyott a pénz a „villanypásztorprogramban”

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) is segítette a gazdákat a pályázásban Erdély-szerte, és amint arról Sebestyén Csaba, az egyesület elnöke beszámolt a Székelyhonnak, estébe nyúlóan dolgoztak a pályázatok leadásán egészen csütörtökig, a program pénzkeretének a lemerüléséig, de így is nagyon sok gazda lemaradt a támogatásról. Ehhez több kedvezőtlen körülmény is hozzájárult, például az, hogy munkaszüneti napok is beleestek a rövid igénylési időszakba, továbbá az is, hogy sok gazda nem értesült időben a programról. Sebestyén Csaba szerint ugyanakkor jobb lett volna különválasztani a támogatási keretösszeget a természetes és jogi személyek kategóriája esetében.

Utóbbiak közül azonban sokan lemaradtak a pályázatról, még úgy is, hogy gazdaszervezeti segítséget is kaptak a szükséges dokumentáció összeállítására és benyújtására.

A közpénzügyi igazgatóságon most két-három nap alatt adnak ki egy pénzügyi bizonylatot, arról nem is beszélve, hogy a pályázat kiírása, azaz április 11. után még két ünnep – két húsvét, tehát két nagypéntek és két hétfő – is beleesett az igénylési időszakba, és ezekben a napokban nem dolgoztak a hivatalokban. Az is gond, hogy a gazdák körében sokkal nehezebben terjednek az információk, voltak olyan megyék, ahol alig hallottak a programról” – magyarázta Sebestyén Csaba, de egyszersmind azt is hangsúlyozta, hogy alapvetően jó és hasznos a villanypásztorprogram, az érdeklődés is ezt mutatja. A RMGE Erdély-szerte több száz gazdának nyújtott segítséget a támogatásigénylésben – mondta a gazdaszervezet elnöke.