Színházi Olimpia: kezet nyújtani egymás felé

Magyarországon szervezik 2023-ban a 10. Színházi Olimpiát. Közel ötven ország kétszáz társulatának előadásai szerepelnek a programban, köztük erdélyi színházak produkciói is. Az április 1. és július 1. között zajló rangos színházi eseményről tartottak sajtótájékoztatót kedden Budapesten, a Nemzeti Színházban.

Igazi öröm és meghatódottság is van a szívemben, lelkemben, hogy itt tartunk. Köszönet mindenkinek, aki részt vesz a munkában

„A program 95 százalékban kész van, mert még ömlenek be információk, és már lassan 50 országnál tartunk, több mint száz partnerintézménnyel. Soha ilyen jelentős színházi eseményt nem rendezett még Magyarország. Biztos, hogy a ’23-as év legjelentősebb színházi eseménye lesz a Színházi Olimpia itt Magyarországon, és az elmúlt évtizedek legjelentősebb színházi eseménye világviszonylatban.”

A művészet, ami terápia is, ami felemel, ami valójában lehetővé teszi számunkra, hogy egy kicsit felemelkedjünk, hogy a katarzist átélve, más kultúrákat megismerve, gondolkodásunkat, világunkat sokirányúvá tegyük.

Theodórosz Terzopulosz, a Színházi Olimpia alapítójának, az olimpia nemzetközi bizottsága elnökének az üzenetét Kulcsár Edit, a Nemzeti Színház dramaturgja, külkapcsolati referense olvasta fel. „A Színházi Olimpia egy olyan nemzetközi fórum, amely jelentős színházi alkotók munkásságát mutatja be a világ minden tájáról. Különböző országokból származó kiváló alkotók és tehetséges fiatalok arra hivatottak, hogy újrafogalmazzák a színház egyetemes és időtlen értékeit. Újraértékeljék múltját és jövőjét egy kreatív párbeszéd keretein belül. Ez a találkozás, valamint a kreatív ötletek és javaslatok megismerése előmozdíthatja a művészet jövőjét.”

Azoknak a fiataloknak, akik be fognak kapcsolódni a felnőtt közönség mellett ennek a programfolyamnak a keretében, hatalmas lehetőség ez a találkozások sorozata. Meggyőződésem, hogy a demokráciát és annak intézményeit használni tudó új generáció felnövekedéséhez szervesen hozzá fog járulni ennek a Színházi Olimpiának az átélhetősége.” Mint mondta, a kulturális kormányzat négymillió forinttal támogatja a rendezvényt.

Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója videóüzenetében elmondta, öröm számukra, hogy több előadással is részt vehetnek a 10. Színházi Olimpián. „Az, hogy egy ilyen nagy nemzetközi rendezvényen annyi nemzet színháza annyi nyelven szólal meg, igazából az európai kultúra egységét hivatott bizonyítani, azt a fajta párbeszédet, amit nézeteinktől függetlenül folytatnunk kell. Egymást kell tisztelnünk, mert a színház elsősorban a másik elismerése, a színház elsősorban a találkozás egy közös térben, és ebben a közös térben igenis helye van minden irányzatnak, nézetnek. A legfontosabb összekötő kapocs a minőség.” Úgy véli, az, hogy határon túli előadások, közöttük magyar színházak előadásai is láthatóak, nagyon fontos, hiszen ez számukra ugródeszka lehet a nemzetköziség felé.

A továbbiakban Alessandro Serra (IT), a IX. MITEM vendégelőadásának rendezője, Aurora Cano (MX) – a IX. MITEM vendégelőadásának rendezője, Heiner Goebbels (DE) – a IX. MITEM vendégelőadásának rendezője osztotta meg gondolatait élő videóbejelentkezésen az olimpiával kapcsolatban, illetve a jelenlevő Asbóth Anikó, a Magyar Bábművészek Szövetségének elnöke, Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója, Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója, Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Kiss B. Attila, a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Jurányi Inkubátorház vezetője és Tóth Zoltán, az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnöke beszélt arról, hogy hogyan kapcsolódnak be az általuk vezetett intézmények a Színházi Olimpia programjába.

Azt remélem, hogy sokakkal találkozhatunk, hogy egymás előadásait láthatjuk, és ez alkalom arra, hogy kezet nyújtsunk egymás felé, egymás szemébe nézhessünk. Ha vitatkozunk is, ha nem mindenben is értünk egyet, akár művészileg, akár másképpen, az olimpia erre a legjobb fórum, hogy megmutassuk ezeket a különbségeket is