Sokkal többen rendelnek házhoz, borravalót viszont egyre kevesebben adnak

Jelentősen megnőtt az ételkiszállítás népszerűsége az utóbbi években Romániában, ezzel párhuzamosan viszont egyre kevesebben adnak borravalót a pincéreknek és a futároknak. Hargita megyében is hasonló a helyzet.

A kutatásban szereplő adatokat a Hargita megyei ételrendelő alkalmazások illetékesei is megerősítették. Mint Nagy Lajos, a Hamm ételrendelő alkalmazást működtető vállalat ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a rendelések száma valóban növekedett, de a közhiedelemmel ellentétben nem kizárólag a világjárvány hatására.

Rásegített a pandémia a jelenségre, de amúgy is fellendült volna az ételrendelés, amely a nyugati országokban, de még Magyarországon is már nagyon népszerű volt, így csak idő kérdése volt, hogy mikor válik felkapottá nálunk is