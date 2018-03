Sikersztori – a tiéd mikor kezdődik el? (x)

Ha egy olyan társaságban kerül szóba a külföldi munka, amelyben még senki nem dolgozott külföldön, legtöbbször az egész napos robot, a kimerültség, a kritikán aluli körülmények és a lelketlen munkaadók lesznek a fő téma, és nem a sikersztorik. Pedig ez utóbbiból is akad bőven.

Legyen szó akár iskolából kilépő, életüket kezdő fiatalokról, akár tapasztalt emberekről, mindenkinek szüksége lehet arra, hogy rövid idő alatt nagyobb megtakarításra tegyen szert.

Noémi és Zoltán több mint két éve dolgozik a Clearservice-nél, és örömmel mesélnek róla, hogyan sikerül itthon megteremteni otthonukat:

„Azért választottuk ezt a céget, mert itt megvolt a lehetőség párban kimenni, és mivel itthon gyenge volt a megélhetés, úgy döntöttünk, elmegyünk és szerencsét próbálunk.

Mivel itthon albérletben laktunk, azzal a céllal mentünk ki, hogy tudjunk venni egy saját lakást, és ezt meg is tudtuk valósítani a kinti keresetünkből. Azért szeretem kint, mert van munka, jó a munkabeosztás és a fizetés, amit két részletben kapunk meg. Jól lehet keresni, csak a hozzáálláson múlik az egész.

Nagyon jó környezetben vagyunk, nagyszerű a társaság, remek a csapatmunka, és persze kiváló a szálloda. Azt is nagyon szeretem, hogy a Balti-tenger partja alig 5-6 km-re van a lakásunktól. (Noémi) Én itthon erdőben dolgoztam, illetve építkezéseken, kint a hidegben, Németországban viszont nem kell fagyoskodnom, akár egy szál pólóban is dolgozhatok. (Zoltán)

A cég lehetővé tette, hogy checker lehessek, majd a következő projektben csoportvezető, azaz

van lehetőség a fejlődésre.

Ami még jó, hogy azelőtt itthon, az iskolában nem tanultunk németet, de a tréningen már tanították a nyelvet, és kint is tovább tanulhattuk, ami nagy dolog. A cég sok mindenben segített, például ha a kislányunk miatt szabadságra kellett jönnünk, mindig hazaengedtek.

Sikerült, amit elterveztünk, ugyanis vettünk lakást, amit fel is újítottunk, most pedig a bővítését tervezzük. Úgy gondoljuk, hogy sokat bizonyítottunk magunknak, hogy mire is vagyunk képesek. Hálásak vagyunk a cégnek, hogy a közös jövőnket el tudtuk így indítani.

(X)