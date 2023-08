Robbanás történt egy töltőállomásnál, vörös kód lépett érvénybe

A detonációt tűz követte. A hatóságok életbe léptették a vörös jelzésű beavatkozási tervet. Öt tűzoltóautót és tíz mentőautót vezényeltek ki a helyszínre, de Ilfov és Prahova megyéből is érkeznek tűzoltó és mentős egységek – számol be az Agerpres. A Digi24 információi szerint egy halálos áldozata is van a robbanásnak.

A nagy füstkibocsátás miatt RO-Alert üzenetben figyelmeztették a lakosságot.

A rendőrség lezárta a forgalmat az 1A jelzésű országúton, a katasztrófavédelem evakuálást rendelt el a robbanás 300 méteres körzetében.

Rafila: egy halálos áldozata és nyolc sérültje van a robbanásnak

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint halálos áldozata is van a Dâmboviţa megyei Crevedia település egyik autógáz-töltőállomásánál szombat este történt robbanásnak.

A tárcavezető a Digi24 televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy jelenleg egy halálesetet tudnak megerősíteni. Hozzátette: