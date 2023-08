Részben ártámogatottá válhat a HPV elleni védőoltás

Kiterjesztené ősztől a HPV elleni védőoltásra jogosult nők korcsoportját az egészségügyi minisztérium, és 18 éves korig a fiúk számára is elérhetővé tenné a vakcinát. A védőoltást ártámogatott formában biztosítanák a meghatározott korcsoportok tagjai számára.

A HPV, azaz humán papillomavírus elleni védőoltást jelenleg a 11–18 éves lányok számára igényelhetik a szüleik egy kérés kitöltésével, de ősztől kiterjesztené a jogosultsági csoportot az egészségügyi minisztérium.

A vakcina a 18 és 45 év közötti nők, valamint 18 éves korig a fiúk esetében is ártámogatást kap

– jelentette be múlt héten Alexandru Rafila egészségügyi miniszter. Az árkompenzáció mértékéről pontosabb információt nem közölt, csupán annyit mondott, az lehet például 50 százalékos kompenzáció, de ez pusztán egy informális szám. A védőoltás jelenleg ingyenes a 11–18 éves korú lányok számára, ám az érdeklődés így sem túl nagy iránta országosan és Hargita megyében sem. „Elkeserítően alacsony az érdeklődés. Ez esetben is az egészségnevelés hiánya az, ami ezt negatívan befolyásolja. Ahhoz képest, hogy hány lány születik egy generációban, minimális az igénylések száma, pedig most hál’ istennek folyamatos az ellátás, tehát most van, úgyhogy lehetne igényelni.

Az, hogy elmondjuk a médiában időnként, úgy látszik, nem elég ahhoz, hogy meghozza bizalmat, azok után, hogy egy nagy törést szenvedett a HPV elleni oltáskampány, ugyanis 2008-ban volt egy csúnya ellenkampány, és most a Covid-védőoltás elleni kampány sem tett jót ennek a jelenségnek.

Azt kell mondjam, hogy csak a felvilágosult anyukák kérik a HVP elleni oltást a gyerekeik számára” – fogalmazott a Hargita megyei népegészségügyi igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi. Kérdésünkre válaszolva elmondta, nem kaptak hivatalosan még semmilyen tájékoztatást HPV elleni oltásra jogosult nők korcsoportjának a 45 éves korig való kiterjesztéséről, de ő nagyon örülne annak, ugyanis

egyértelműen bizonyított, hogy a vakcinának még azon nők esetében is van védőhatása, akik már találkoztak a fertőzéssel, tehát még őket is érdemes beoltani.

Ugyanakkor nagyon várják, hogy az országos oltáskampányban a fiúk számára is elérhetővé váljon a vakcina – fűzte hozzá. „Már vannak ez iránt érdeklődő szülők, főleg olyanok, akik a lányaikat beoltották, és a jó tapasztalat arra ösztönzi őket, hogy a fiúknak is beadassák. Sokfajta rák hátterében ott van a HPV-fertőzés, az emésztőszervi daganatoktól kezdődően a szájüregi rákos megbetegedésekig, tehát az egész emésztőrendszert érintheti, ezért nagyon jó lenne, ha a fiúk is megkaphatnák a védőoltást” – magyarázta Tar Gyöngyi. Nem értékes, ami ingyen van Kérdés azonban, hogy milyen igény mutatkozna egy ártámogatott vakcina iránt, ha azt ingyen is meglehetősen kevesen igénylik. Hirdetés „A ártámogatás is jobb a semminél. Az optimális megoldás mindig az ingyenes, bár annak idején, amikor én egészségfejlesztési előadásokat hallgattam, nyugati szakértők azt mondták nekünk, hogy a gyarlóság miatt az emberiség számára semmi sem értékes, ami ingyen van.

Az ember arra jobban odafigyel, amire ki kell nyitnia a pénztárcáját legalább egy kicsit. Tehát valahol meg kellene találni az arany középutat.

Ártámogatott is legyen, de valamit az ember is áldozzon a saját egészségére, de ez olyan szinten legyen, ami még nem korlátozó. Ezt nálunk elég nehéz megvalósítani, mert a mélyszegénységben élő nőkről elég nehéz elképzelni, hogy akár egy lejt is fognak áldozni ilyen célra” – mondta. Persze – folytatta –, fel lehetne hozni jogosan a cigarettát példaként, vagy az alkoholt, hogy azokra bezzeg sokan áldoznak a mélyszegénységben élők közül is, és ez így is van, de sajnos azok élvezeti cikknek számítanak, a védőoltások pedig nem. Ő úgy véli, a kiskorúak számára mindenképpen ingyenes kellene maradjon a védőoltás, attól a kortól pedig, amelytől már valamilyen pénzügyi függetlenséget lehet feltételezni a jogosultról, lehetne ártámogatott a védőoltás, és bizonyos hátrányos kategóriák esetében pedig szintén lehetne ingyenes.