Rafila: nem kell mindenre antibiotikumot szedni!

Csak módjával, az előírások alapján. A fertőzésgyanú még nem ok arra, hogy antibiotikumot kezdjünk szedni. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Az azitromicin fogyasztása nagyon megnőtt, és bár egyes új koronavírussal fertőzött személyeknél valóban felírható gyógyszerként, de az előírás nélküli szedése és az öngyógyítás nagyon súlyos következményekkel járhat, mivel az antibiotikumokat általában csak bakteriális fertőzések esetén írják fel, vírusos fertőzések esetén nem.

Az azitromicint természetesen az új koronavírusra gyakorolt, némi hatással kipróbálták terápiaként, de ez a tömeges felhasználás nagyon veszélyes, mert súlyos következményei lehetnek

– jelentette ki Rafila, az Agerpres beszámolója szerint.

A szakember, aki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó bizottságának is tagja, elmondása szerint Romániában az antibiotikum-fogyasztás egy időre látszólag csökkent, de most újra növekvő tendenciát mutat, ellentétben Európa más országaival. Ez a magas antibiotikum-fogyasztás – Rafila figyelmeztetése szerint –

a bakteriális rezisztencia növekedését vonja maga után.

Az országos járványtani intézet, és az országos közegészségügyi igazgatóság, illetve a WHO tervei között szerepel az antibiotikumos kezelések megfelelő használatának honosítása, mivel úgy látják, hogy a hazai kórházak legelső opciója a betegségek gyógyítására még mindig az antibiotikumos kezelés.

Rafila felhívást intézett az emberekhez, arra kérve őket, hogy ne ragaszkodjanak az antibiotikum felírásához, ne követeljék azt a háziorvostól, mert

az antibiotikummal nem lehet vírusos fertőzést kezelni, csak abban az esetben van rá szükség, ha bakteriális felülfertőzés lép fel.