Pesty László: ellenszélben csináltuk végig

• Fotó: Veres Nándor

Ülök a budapesti kampányközpontban, egy egész éjszakás feszült várakozás, egy újabb átvirrasztott éjszaka után. Reggel 9 óra 6 perc van. Végre elhagytuk a 97 százalékot. Még 15 óra, és megtudjuk az eredményt. Ma éjfélkor végleg lezárják a digitális aláíró felületet. A platformot, amely természetesen az utóbbi napokban is leállt párszor, lehetetlenné téve az aláírást. De ez a kisebbik gond.

A fő probléma, hogy a „capcha”, a nem-vagyok-robot funkció az aláírni szándékozók jelentős részét egyszerűen nem engedi be az utóbbi 24 órában. Flamand barátaink folyamatosan küldik a jelzéseket, hogy nem tudnak aláírni. Vannak időszakok, amikor 10 potenciális aláíróból 9 -et visszadob a rendszer. Persze

szorgalmasan gyűjtjük a screenshot-okat, a bizonyítékot, ha a jövőben bizonyítanunk kellene azt, hogy megint mennyi aláírást vesztettünk a véghajrában Brüsszel, illetve az ottani IT-sok jóvoltából.

Persze nagyon nem vagyunk meglepve. Iszonyú ellenszélben csináltuk végig ezt a 15 hónapot. Nem kezdek bele, itthon, és otthon, a szomszédban, vagy akár innen 3 ezer km-re kik, mikor, hogyan próbálták elgáncsolni, vagy csak „szelíden akadályozni” a székelyek uniós aláírásgyűjtését. Nem panaszkodunk. Ünneprontás lenne most károgni. Igen, ünneprontás, mert nagy ünnep a mai nap. Ma zárul le a 15 hónapos kampány, ma éjfélkor megtudjuk, mit produkáltunk.

Úgy gondolom, a mai nap a XXI. századi székely történelem egyik jeles napja.

Ami már biztos, hogy a jóval több mint egy millió online aláírás, a plusz egy csomó papír alapon, és a 7 ország helyett a 10. Most, május 7-én reggel 9-kor. Mert már senki nem veheti el tőlünk Belgiumot sem. Ha nem lesz meg délre meglesz 13 órára. De 15 órára bizonyosan. Vagy délután 4-re. Azután már csak az a kérdés, éjfélkor a 100 százalék fölött hány százalékkal állunk meg. Kell a többlet, mert az összeszámoláskor fel kell készülnünk az egyes helyi bizottságok „jóindulatára” is. Hogy találhatnak majd érvénytelen aláírásokat, és azokat bizony le fogják vonni a végeredményből.

Flamand barátink is egész éjszaka dolgoztak. A flamandok viszik a prímet, a belga eredmény nagy része egyértelműen nekik köszönhető. Twitteren, Facebookon, és Instagramon nyomják két hete. Youtube-on csak szórványosan. És három napja a balti oroszok is meggyőztek egy 30 ezres belgiumi orosz közösséget arról, hogy segítsenek. De így tettek a katalánok is. És az írek is. Az, hogy egy costaricai zsidó barátunk nem csak egy brüsszeli zsidó közösséget állított bele a kezdeményezés támogatásába, de az ott élő muszlimokat is meggyőzte a csatlakozásról, szerintem cseppben a tenger. Igen. Valami ilyesmiről szólt ez az utóbbi 15 hónap.