Ősök napja – ahol a világ legnagyobb jurtája épül fel

Akit érdekel őseink történelme – legyen szó az ősi vallásról, a lovas nép mibenlétéről vagy a hősök történelmi szerepéről –, annak idén is ott a helye az augusztus 16-18. között zajló 5. Ősök Napján. Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye idén is Bugacon lel otthonra, ott épül fel a világ legnagyobb jurtája ezúttal is.