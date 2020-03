Online is kitölthető a kijáráshoz szükséges, saját felelősségre írt nyilatkozat

Online is lehetőség van kitölteni a kijáráshoz szükséges, saját felelősségre írt nyilatkozat formanyomtatványát.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A felület ezen az oldalon érhető el, a bukaresti stratégiai kommunikációs törzs (GCS) tájékoztatása szerint az ide feltöltött adatokat szigorúan bizalmasan kezelik – számol be a Biziday.ro. A formanyomtatvány így számítógépről vagy okostelefoonról is kitölthetjük. Előbbi lehetőség után a rendszer felajánlja a nyomtatás lehetőségét, ezt követően kézzel is aláírhatjuk a nyilatkozatot.

Viszont amennyiben nem áll rendelkezésünkre nyomtató, online is aláírhatjuk a dokumentumot. Okostelefonra több alkalmazás is van, amellyel ezt megtehetjük, nekünk ez vált be.

Romániában az egyetlen hivatalos online felület, amelyet a saját felelősségre tett nyilatkozat kitöltésére használni lehet. A platformot a a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) tette elérhetővé szombattól.