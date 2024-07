Októberben tartaná az elnökválasztást az RMDSZ, novemberben a PNL

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testülete egyhangúlag támogatja, hogy az államelnök-választást a szabályos időpontban, azaz novemberben tartsák – számolt a sajtónak PNL országos politikai bürójának hétfői ülésén hozott döntésről Nicolae Ciucă pártelnök. Az RMDSZ küldöttsége azt javasolta Marcel Ciolacu miniszterelnöknek, hogy az államelnök-választást a parlamenti választásokétól eltérő időpontban, októberben tartsák – számolt be a sajtónak Vicoria-palotában tartott hétfői konzultáció után Cseke Attila.

A PNL elnöke közölte, hogy a liberálisok azért ragaszkodnak az elnökválasztás ciklusvégi, szabályos időpontban történő megtartásához, mert ezt akarják a választók is. „A kampányban több tízezer emberrel volt alkalmunk találkozni, akik arra kértek bennünket, hogy vegyük figyelembe az elnöki tisztség jelentőségét, valamint azt, hogy a megfelelő jelölt megválasztásához szükség van vitára. De megemlítették azt is:

Cseke szerint elfogadhatónak tartják azt is, hogy a november 24-én szervezzék meg az elnökválasztás első fordulóját, november 30-án a parlamenti választásokat és december 8-án az elnökválasztás második fordulóját. „Így is be tudunk férni az alkotmányban rögzített határidőkbe” – mondta az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.