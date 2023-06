Növeli az e-kereskedelem terjedését az eMAG

Az eMAG 2022-ben is folytatta ambiciózus beruházási tervét, mellyel támogatja a regionális ökoszisztéma fejlődését és az e-kereskedelem növekedési potenciálját a három országban, amelyben működik. Ezáltal az eMAG a tavaly 1,123 milliárd lejt fektetett be, az összbefektetések számát ezáltal több mint 2 milliárddal növelte meg, hogy ezáltal a romániai, magyarországi és bulgáriai 9 millió ügyfél igényeit kielégítse.

Miután az elmúlt években a Sameday vállalattal közösen fejlesztette a romániai logisztikai infrastruktúrát, melynek következtében 350.000 négyzetméter összterületű logisztikai központokon keresztül gyors szállítási szolgáltatásokat kínál az ügyfeleknek, 2022-ben az eMAG beruházásainak egyik kulcsterületére, a nemzetközi fejlesztésre összpontosított, Magyarországon és Bulgáriában. Mindkét országban az eMAG 450 millió lejt fektetett be, hatszor többet az előző évhez viszonyítva, még egyszer bizonyítva ezáltal a régió fejlődési potenciáljába vetett hitet. Ezek a beruházások logisztikai jellegű beruházások voltak, de ugyanakkor a szolgáltatások fejlesztésére és a Marketplace eladói kínálatának változatossá tételére is irányultak. Bukarest, 2023. május 29.

Az eMAG-ról:

Az eMAG 2001-ben alapított román bejegyzésű cég, a román online kereskedelmi piac úttörője, 2022-ben a legértékesebb román márka lett és az első online kereskedelmi vállalat, amely első helyet foglal el a Brand Finance rangsorolási listán. Több mint 20 éve a cég folyamatosan befektet olyan Romániában kifejlesztett technológiákon alapuló digitális szolgáltatásokba, amelyek segítségével az ügyfelek időt és pénzt takarítanak meg, és létrehozott egy regionális ökoszisztémát, sikeresen exportálva a helyi modellt Bulgáriába és Magyarországra. Saját kínálata és a Marketplace partnerei révén egyre bővülő termékválasztékkal az eMAG az a hely, ahol bárki bármit, bárhonnan kereshet és megrendelhet. Emellett az ügyfelek élvezhetik az olyan kiemelt szolgáltatásokat, mint a Genius, vagy az ingyenes szállítási és egyéb előnyöket kínáló előfizetést, vagy a fizetési átütemezési szolgáltatásokat, mint például a Buy now, pay later (Vásároljon most, fizessen később) vagy a Slice it (Szeletelés). További információk az eMAG-ról: about.emag.ro.