Novák Katalin Magyarország új köztársasági elnöke

Novák Katalin, a Fidesz-KDNP köztársaságielnök-jelöltje beszédet mond az Országgyűlés plenáris ülésén • Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Köszönetet mondott Martonyi János korábbi külügyminiszternek, hogy elleshette tőle a klasszikus diplomácia fortélyait, továbbá Balog Zoltánnak, volt emberi erőforrások miniszterének, hogy szakmai teret nyitott számára. Ajándékként beszélt arról, hogy nyolc éven át kormányzati feladata a családok jövőjének biztosítása volt, és – mint mondta – hálás azért a 200 ezer gyermekért, akinek vállalásához plusz segítséget tudtak adni. Ha túl tekint az ország határain – folytatta –, akkor a világon több mint egymillió megszületett magyar életnek örülhetnek tíz év alatt.

Miniszterelnök úr, köszönöm, hogy részese lehettem a nemzetépítésnek

– fogalmazott.

Köszönetet mondott Áder János leköszönő köztársasági elnöknek és feleségének, Herczegh Anitának, hogy megosztották vele az elmúlt tíz év tapasztalatait. Ugyancsak köszönetet mondott Kövér László házelnöknek és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek barátságukért.

Novák Katalin 1977-ben született Szegeden. A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen 2001-ben szerzett közgazdász diplomát, majd a Szegedi Tudományegyetem és az Université Paris X közösségi és francia jogi képzését is elvégezte. 2001-től 2003-ig a Külügyminisztériumban referens, gyermekei születése után 2010-tól a Martonyi János vezette minisztériumban miniszteri tanácsadó. 2012-től már az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Emmi) dolgozik, Balog Zoltán miniszter kabinetfőnöke, 2014-től 2020-ig az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, 2020-tól ezt a területet tárca nélküli miniszterként irányította 2021 végéig. 2017-től négy éven át a Fidesz külügyekért is felelős alelnöke. Orbán Viktor miniszterelnök tavaly december 21-én jelentette be, hogy a Fidesz Novák Katalint jelöli államfőnek, miután Áder Jánosnak lejár második köztársasági elnöki mandátuma. Novák Katalin idén januárban jelentette be, hogy felfüggeszti párttagságát Fideszben.