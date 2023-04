Nem tartja rossz ötletnek a tanügyminiszter a bántalmazó diákok kizárását a tanórákról, de csak rövid időre

Arra a kérdésre, hogyan vélekedik arról a javaslatról, hogy a magaviseleti jegyet számítsák be az érettségi eredménybe, Deca kedden azt mondta, ha ezzel az érintett diák oktatáshoz való jogát korlátozzák, akkor alkotmányossági problémák merülnek fel. „Ezt a jogászokkal közösen kell kielemeznünk” – tette hozzá.

Hirdetés

Azt is megkérdezték a minisztertől, támogatná-e az osztálytermek bekamerázását, valamint azt, hogy a kamerák óra közben is működjenek. Ligia Deca erre azt felelte, erre már van példa, és bizonyos esetekben fel is használták a felvételeket. „Ez egy olyan intézkedés lehet, amely megelőzheti az antiszociális cselekedeteket (...) Persze, csak egyes arra felhatalmazott személyek férhetnének hozzá a felvételekhez. Ez szerintem is megoldás lehet” – mondta.

A tanügyminiszter ugyanakkor nem tartja járható útnak az 1989 előtti javítóintézetekhez hasonló intézmények létrehozását. Emlékeztetett, hogy léteznek ugyan különleges oktatási központok, de azokba csak bírósági ítélettel helyezhető át valaki.