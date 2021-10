Nem csitul a járvány, több mint 17 ezer új fertőzöttet és több mint 400 halálesetet regisztráltak egy nap alatt

Továbbra is aggasztóan magasak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adatok az országban: Az elmúlt egy napban 414-en vesztették életüket a járvánnyal összefüggésbe hozható okok miatt, és az új esetek száma is 17 ezer felett van a szerdai adatok alapján. Ugyanakkor az intenzív terápiás kezelésre szoruló fertőzöttek száma is magas: országszerte csaknem 1800 koronavírusos személy van intenzív osztályon.