Mutatjuk, mit tartogat a következő két hét időjárása

Aggódás, fogy a tartalék

Most kicsit el vagyok keseredve, de hiszem, hogy jobb lesz. Most nehéz mindenkinek, és hogy mi lesz azt nem tudom, de igazából sose volt könnyű az élet. A fizetés ritkán volt elég. De mindig túl lettünk nehézségeken. Most is így lesz. Még jobb is lehet. Ez jár a fejemben.