Módosított katonai rendelet: engedményeket tesznek az időseknek

Egészségügyi okokra hivatkozva (például orvosi kezelések) a megszabott időintervallumon kívül is kijárhatnak a 65 éven felüliek. Emellett este 8 és 9 óra között nyilatkozat nélkül sétáltathatják házi kedvenceiket a lakóhelyük közelében.

Változtak a katonai rendelet előírásai a 65 éven felüliekre vonatkozóan. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay.com

Nem csak 11 és 13 óra között, hanem indokolt esetben is kijárhatnak a 65 éven felüliek, ha egészségügyi okok miatt, például orvosi kezelés miatt kell megtegyék ezt (például onkológiai kezelés, dialízis) – így módosították a 4-es számú katonai rendeletet, ami vasárnaptól érvénybe is lépett. Ezt saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal is igazolni kell.

Emellett az 65 évnél idősebb személyek a lakóhelyük környékén 20 és 21 óra között is kijárhatnak például kutyát sétáltatni, ez esetben nem szükséges a saját felelősségre kitöltött nyilatkozat.