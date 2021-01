Minél kisebb egy magyar vállalkozás, annál jellemzőbb, hogy csak magyarok dolgoznak ott

Okkal alkalmaz magyar magyart – állapítja meg a szociológus az erdélyi munkaerőpiac etnikai törésvonalait tanulmányozva. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Azokon a vidékeken „magyarabbak” a magyarok munkahelyei, ahol kisebb arányban élnek magyarok. Tehát az etnikai tömörülés vagy „klaszteresedés” – ahogy Csata Zsombor szociológus fogalmaz – leginkább a szórványban jellemző. A közintézményekre vonatkozó friss vizsgálatok azt mutatják, hogy ott továbbra is jelentősen alulreprezentáltak a magyarok.

A lapcsaládunkkal megosztott kutatási eredmények árnyalásához azokra a vezetői interjúkra hivatkozik a szociológus, amelyek a Nemzetstratégiai Kutatóintézet irányításával készültek Marosvásárhelyen 2019 folyamán. A vizsgálat alanyai mindkét esetben erdélyi magyarok voltak, megállapításai tehát elsősorban a magyar kisebbség és a román többség alapállásra vonatkoznak.

HIRDETÉS

A tanulmány rávilágít, hogy azokon a vidékeken „magyarabbak” a magyarok munkahelyei, ahol kisebb arányban élnek magyarok, az etnikai tömörülés tehát leginkább a szórványban jellemző.

Konkrétabban: ha például Csíkszereda lakosságának 85 százaléka magyar, akkor minden munkahelyen, illetve a munkahelyek egyes részlegein nagyjából ugyanennyi kellene, hogy legyen a magyarok aránya. Adataink erről más képet mutatnak. Miközben a mintába került településeken a magyarok aránya átlagosan 59 százalék, azokon a munkahelyeken, ahol dolgoznak, arányuk 68 százalék. Tehát általánosságban véve a magyarok körülbelül tíz százalékkal felülreprezentáltak azokon a munkahelyeken, ahol dolgoznak. Minél nagyobb a magyarok aránya a megyében, annál kevésbé jellemző ez a tendencia

– magyarázza Csata Zsombor. Hargita és Kovászna megyében például – ahol a magyarok domináns többséget alkotnak – a legalacsonyabb a különbség a munkahelyi és a megyei arányuk között. Kutatásai igazolták azt a feltételezését is, hogy aki jól beszél románul, több románnal van kapcsolatban és magasabb a végzettsége, annak a munkakörnyezetében is jelentősen több román dolgozik.

A román nyelv magas szintű ismerete

A szakember a munkahelyre vonatkozó jellemzőket is bevonta az elemzésbe. Ebből az derül ki, hogy minél több ember dolgozik a munkahelyen, annál alacsonyabb a magyarok aránya. A munkahely mérete tehát erőteljesen meghatározza, hogy mennyire van jelen az etnikai tömörülés – minél kisebb egy intézmény, annál jellemzőbb, hogy csak magyarok dolgoznak ott. Ugyanakkor a szervezet növekedése egy adott ponton túl csak úgy fenntartható, ha szélesebb, a településen és a régión kívüli – ezzel együtt pedig nagyobb eséllyel román – ügyfélkört is sikerül kiépíteni. Ehhez is a román nyelv magas szintű ismerete szükséges. Nem véletlen egyébként, hogy

a bővülő magyar többségű vállalkozásokban legelőször a marketingosztályon, a jogi osztályon és a könyvelőségen jelennek meg román anyanyelvű alkalmazottak.

A nagyobb marosvásárhelyi vállalkozások vezetőivel készült interjúkból kiderült, hogy erre nemcsak azért van szükség, mert nehezebb egy magyar anyanyelvűnek tökéletes románsággal megírni például egy hivatalos levelet – ezért azt egy román anyanyelvűvel rendszerint átnézetik –, hanem mert a román ügyfelekkel való kommunikációnak vannak olyan sajátos, az üzleti világ nyelvspecifikus elemei, amelyet egy „kívülről érkező” magyar anyanyelvűnek gyakran évtizedes gyakorlattal és tökéletes románnyelv-tudással is nehéz kiismerni, elsajátítani – részletezi a szociológus.

Az etnikai alapú munkamegosztás

A közintézményekre vonatkozó friss vizsgálatok azt mutatják, hogy – például a hadseregben, a rendőrségnél, a pénzügynél stb. – továbbra is jóval kevesebb a magyar. Az etnikai alapú munkamegosztásnak évszázados hagyományai vannak Erdélyben is, ennek a szabályait egyre inkább az határozta meg, hogy mennyire volt befolyásos szerepük az egyes etnikumoknak az államigazgatásban – részletezi tanulmányában Csata Zsombor. A legutóbbi központosított beavatkozás a szocializmusban volt.

A hetvenes-nyolcvanas években erősödött a kisebbségek diszkriminációja, ami részben azt jelentette, hogy bizonyos – stratégiailag fontos – ágazatokban egyre nehezebb volt magyarként elhelyezkedni, másrészt pedig erős korlátozásokat alkalmaztak a magyarok munkahelyi előmenetelében is

– olvashatjuk a szociológiai tanulmányban. Ezeket a hátrányokat a rendszerváltás után sem sikerült megszüntetni, tehát a magyarok továbbra is alulreprezentáltak a vezetői, törvényhozói, szakértői, értelmiségi, technikusi és mesteri állásokban. Markánsabb a magyarok jelenléte az iparban – szakmunkások, gépkezelők, szerelők – és a szolgáltatásokban – leginkább kereskedelmi, vendéglátóipari dolgozók – sorolja a szakember.

Feszültséget okoz a nyelvhasználat

A nyelvileg heterogén munkakörnyezetben, vagyis ahol vegyesen dolgoznak magyarok és románok, nagyobb a félreértés lehetősége, ami hibákhoz vezethet, ezeknek a kijavítása pluszköltséget jelent a munkaadónak.