Milyen szolgáltatótól érdemes áramot vásárolni január elsejétől?

Jelentősen nő január elsejétől az elektromos áram egyetemes szolgáltatói ára, de a szabadpiaci árak is megállíthatatlanul kúsznak felfelé. Az áremelés 1 lej/kWh fölötti értékét a lakossági fogyasztók esetében ugyan kivédi az állami árkompenzáció, ám ez március végén megszűnik. Piaci szerződés fél évnél rövidebb időszakra nem köthető, így adott a kérdés: érdemes az egyetemes szolgáltatói árnál maradni vagy már most szét kell nézni a szabadpiaci árajánlatok között, és hogy a legolcsóbb egyben a legjobb ajánlat is, vagy vannak buktatói annak, ha egy szolgáltató a piacinál jóval alacsonyabb árat kínál.

Takarékoskodni kell. Egy lejnél olcsóbb ajánlat az elektromos áramra nemigen van már a szabadpiacon • Fotó: Jakab Mónika

Az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) honlapján egy online űrlap kitöltésével összehasonlítható az összes szolgáltató ajánlata. Néhány csillaggal jelölt mezőt kötelező kitölteni, és ajánlott is, ugyanis a szerződés típusa esetében mindenképpen a fixáras változatot érdemes kiválasztani, ha el akarjuk kerülni az árral kapcsolatos kellemetlen meglepetéseket a közeljövőben. Az ANRE ár-összehasonlításából kiderül, az utóbbi időben nagyon megfogyatkoztak a kedvező szabadpiaci ajánlatok, de még mindig jócskán találni az 1,48 lejes egyetemes szolgáltatói árnál alacsonyabb szabadpiaci árakat, sőt, egy olyat is – a Hirdoelectrica ajánlatát –, ami 1 lejnél is lényegesen alacsonyabb. Az alacsony árért azonban több szolgáltató esetében is legalább 1 éves szerződéskötési időszak a feltétel.

Egyelőre nem érdemes váltani

Dacára az egyetemes szolgáltatói árnál valamivel olcsóbb szabadpiaci ajánlatoknak, Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaszabályzó Hatóság alelnöke szerint egyelőre senkinek nem érdemes szolgáltatót váltania.

Gyakorlatilag nem látom az okát annak, hogy március végéig miért is váltana bárki szolgáltatót, mert az egyetemes szolgáltatói ár is be van fagyasztva 1 lejes áron, és bármelyik más szolgáltatóhoz menne is a fogyasztó, valószínűleg ott is meghaladná az 1 lejes végső fogyasztói ár az 1 lejt, ami szintén 1 lejes értéken van befagyasztva

– fogalmazott.

Ilyen értelemben tehát egyelőre fölösleges ár-összehasonlítást végezni, és annak sincs egyelőre jelentősége, hogy milyen a kínálat január elsejétől. „Azt látjuk, hogy a novemberben és decemberben a végső szolgáltatók kiküldték a tájékoztatást, hogy január elsejétől mennyi lesz az egyetemes szolgáltatói ár, és az áremelkedés körülbelül 80 százalékos. A szabadpiac esetében nem tudjuk, hogy ki mikor kötött szerződést, az mikor jár le és ők milyen ajánlatot kapnak. Amit viszont látunk az ár-összehasonlításból, hogy nem nagyon vannak most kedvező árak. Vannak az egyetemes szolgáltató árnál jobb árak, viszont nincs jobb, mint az 1 lejes befagyasztott ár. Talán csak a Hidroelectrica ajánlata jobb, de oda senkit nem küldök jó szívvel, mert ott borzasztó nagy késésekkel dolgozzák fel az ilyen jellegű kéréseket, ott több tízezer kérés vár elbírálásra.

A 0,67 lejes ár reális, de pontosan amiatt, hogy ők a legolcsóbb szolgáltató jelenleg, sőt, év eleje óta nekik van a legkisebb áruk, rengeteg kérést kaptak, de rengeteget nem bíráltak el. Sok olyan fogyasztó van, aki hónapok óta nem kapott választ a Hiroelectricától

– világított rá a legolcsóbb ajánlat árnyoldalára Nagy-Bege Zoltán.

Márciusban már tanácsos szétnézni a piacon

Az ANRE alelnöke szerint azoknak, akik még nem kötöttek szabadpiaci szerződést, azért sem indokolt most változtatniuk ezen, mert a szabadpiaci árról bármikor áttérhetnek a piaci árra, nem kell megvárják az első félév végét. Nem tartja valószínűnek, hogy nagy mozgások lesznek március végéig a piacon, „viszont mielőtt március végén eltűnik az 1 lejes befagyasztási ár, aki úgy látja, hogy van jobb opció a piacon, annak érdemes váltania. Tehát ilyen esetben javallott március végéig keresni egy más szolgáltatót” – tanácsolta az energiaszabályzó hatóság alelnöke.

Az időközben lejáró érvényességű szabadpiaci szerződésekkel kapcsolatos kérdésünkre a Nagy-Bege Zoltán elmondta, azok, akik egy ilyen megállapodásból térnének vissza az egyetemes szolgáltatói árra, mert nem felel meg nekik szolgáltatójuk új ajánlata, azok vissza kell utasítsák azt, így újból egyetemes áron kapják majd az áramot.

Ha nem válaszolnak az ajánlatra, akkor az hallgatólagos beleegyezést jelent, azaz meghosszabbodik a korábban megkötött piaci szerződésük érvényessége a szolgáltató új ajánlatának a feltételei szerint.

Ugyanez érvényes egyébként az egyetemes szolgáltatói árra is. Amint arra az elosztóhálózat üzemeltetője, az Electrica Furnizare Rt. a napokban levélben hívta fel ügyfelei figyelmét, a január elsejétől módosuló egyetemes szolgáltatói árral kapcsolatos értesítésre nem kell válaszoljanak a kliensek, azaz nem kell kifejezetten hozzájáruljanak az új ár alkalmazásához, szerződésük ennek hiányában, a hallgatólagos beleegyezés értelmében is érvényben marad.