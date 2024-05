Megvan az „indítási ablak”, ekkor mehet az űrbe a magyar kutatóűrhajós

Magyar diákokkal is kapcsolatba lép az űrből az a magyar kutatóűrhajós, akit a napokban nevesítettek. Sőt már azt is tudni, mikor van az „indítási ablak”.

A kiválasztási folyamatban európai és amerikai szakemberek is segítettek, és végül az a döntés született , hogy

Nem tud minden ország tartalékos kutatóűrhajóst is jelölni az űrhajós programokba – mondta az űrkutatásért felelős miniszteri biztos az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Ferencz Orsolya emlékeztetett, a HUNOR Magyar Űrhajós Programban négy űrhajósjelölttel kezdődött meg a kiképzés.

Ez azt jelenti, hogy ő is felkészül, és bármi történik, akár az utolsó pillanatban is be tud lépni, nem kell lefújni a programot – tette hozzá.

korábban írtuk Nevesítve: Farkas Bertalan után ő lehet a következő magyar kutatóűrhajós A szakértői bizottság végleges döntése alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország hosszú évtizedek után ismét a világűrbe küld, míg a tartalékűrhajós Cserényi Gyula lesz, ők fogják elvégezni a kiképzés utolsó fázisát.

Ferencz Orsolya arról is beszélt, véglegesítés alatt áll, hogy milyen kísérleteket végeznek. Az utolsó szót az amerikaiak mondják ki, mert a kísérletekhez szükséges eszközöknek szigorú feltételeknek kell megfelelni például súlyukat, áramigényüket illetően. Anyagtudományi, sugárzásbiológiai, növény- és gyógyszerkísérletek is vannak a palettán, és az űrhajós a magyar diákokkal is kapcsolatba lép az űrből – ismertette.