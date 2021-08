Megtapasztalt mélyszegénység – Kelemen József magyar katonaként szolgált fél éven át Afganisztánban

Kelemen József, a Magyar Honvédség katonájaként 2010 első felében teljesített szolgálatot Afganisztánban • Fotó: Kelemen József

De az államhatalmon kívül minden közösségben van egy úgynevezett shura vagy jirga is, azaz tanács. Ezekben a tanácsokban jelen lévő öregek/bölcsek is valamilyen szinten vezetők voltak. Volt olyan helyzet is, hogy a járási vezetőnek más volt a prioritása, ami nem biztos, hogy megegyezett a shura, azaz a nép által kiválasztott vezetők prioritásaival.

– Több fajta vezető van ott. A 2010-es Afganisztán egy demokratikus köztársaság volt, azaz próbált lenni, Afganisztáni Iszlám Köztársaság volt a neve még pár nappal ezelőttig. Az ország tartományokból áll, a tartományok járásokból, és ezeknek van tartományi-, illetve járási vezetőik, és rendőrfőnökük is. Voltak választások is természetesen, ahogy az egy demokráciában lenni szokott,

Egyrészt azért is, mert az volt az érdekük, hogy éreztessék, ott béke van, és a saját területük biztonságosnak tűnjön, hogy továbbra is folytatódjanak a beruházásaink. Viszont sok helyi csoport van, nem csak a tálibok, például a hadurak csapatai, a hadurakkal kapcsolatban álló drogtermesztők csapatai, tehát sok kisebb csoport, akik ellenségesen léphettek fel.

– A legtöbb helyen pozitív volt a fogadtatás, de ez kulturálisan kódolt viselkedés, mert náluk a vendéglátás is vallási/törzsi kulturális alapon működik. Kötelezővé teszi számukra azt, hogy vendégül lássanak, vendégszeretők legyenek. Az ottani viselkedéskód azt követeli meg, hogy még az ellenségedet is vendégként fogadd, tehát ha bejön a faludba, vendégül lásd, ha kimegy onnan, majd lerendezheted vele a dolgokat. Ezért nehéz volt megmondani, hogy ki volt az, aki igazából szívesen fogadott. Amit az egyenruháinkon láttak, az egy zöld ISAF (International Security Assistance Force) feliratú pajzs volt, ezért amíg nem kezdtél el beszélgetni velük, addig amerikainak gondoltak. Persze, egy idő után már megismerték a magyar zászlót a járműveinken.

Ez volt az egyik véglet, a másik a felszabadultabb életet élő nagyvárosiak, ahol a nők nagy része csadorban ugyan, de járkált az utcán, járt egyetemre, dolgozott, és még a politikai életben is aktívak voltak. Néhány nő a városban burka nélkül is járkált. Ha például átadtunk valamilyen beruházást, ami nem konkrétan nőknek volt célozva, amilyen például egy lányiskola, hanem mondjuk egy másfajta iskolát, akkor a nők nem voltak láthatók, nem hívták el oda a nőket. A régi fényképeimet elnézve ezeken a ceremóniákon egyiken sem látható egyetlen nő sem a helyi lakosságból.

– Fontos megemlíteni, hogy ahol a mi bázisunk volt Pul-e Homriban (magyar kiejtéssel: Puli Humri), nagyvárosnak számít Afganisztánban (lakossága mintegy hatvanezer fő – szerk. megj.). Volt ott egy cementgyár, sajtgyár, a város egy jelentős mezőgazdasági centrumnak számít, de van egyetemük is, akkor járhattak nők is erre az egyetemre. De van egy másik véglet, a vidékiek helyzete, ahol abszolút semmi nincs, csak völgybeli kis falvak, egy iskolával, ahol jobb esetben volt egy sátor vagy kisebb épület, ahol a lányok is járhattak iskolába, de nem mindenhol. Mindenkinek volt mobiltelefonja ugyan, de internet nem volt, akkor még a 3G meg 4G sem volt.

sok ember életét tettük jobbá, sokszor könnyítettük meg a mindennapjaikat például beteg gyerekek orvosi ellátásával, de növeltük az életszínvonalukat is, valamennyire kibillentettük őket a mélyszegénységből is.

Az egésznek az volt a célja 2001. szeptember 11-e után, hogy az al-Kaida terrorista csoportosulást felszámolják, és meggátolják azt, hogy Afganisztán egy olyan hely legyen, ahol különböző terrorista csoportok képezhessék az embereket, akik aztán a nyugati világra támadnak. Ez volt a célja a beavatkozásnak, ha ez nem történik meg, és nem vagyunk ott húsz évig szövetségesek, akkor sokkal rosszabb is lehetne ma. Nehéz megmondani, hogy mi lett volna, ha nem avatkoznak bele a nyugati hatalmak. Nem egyszerű a válasz erre kérdésre, ugyanis elvesztettem/elvesztettünk ott katonatársakat, barátokat, és sokáig távol voltunk a családjainktól is. De látom az értelmét, mert

A helyi tolmácsok néha mesélték nekünk, hogy a nagyvárosban is úgy néz ki egy lakodalom, hogy külön vannak a nők és külön a férfiak, nem koedukált módon zajlik, de legalább járhattak a nők is társaságba. A nagy kérdés, hogy ez folytatódhat-e most vagy sem.

Fejlődött az online világra való nyitottságuk is azóta, főleg a városokban, sokkal több ember jutott hozzá az internethez. A falvakban ugyanakkor pletykaalapon terjednek a hírek még ma is. A kétezres évek elején születettek már hozzászoktak az internethez, megtudják szerezni az információt maguknak, nem függenek annyira másoktól, önállóbbak, és ez a kisebb vidéki városokra is jellemző már. A tálib rezsimnek ez lesz a kihívása, hogy megnyerjék maguknak ezeket a fiatalokat, akik nem akarnak beállni a sorba, akárcsak a világ többi részén élő fiatalok. Ha a tálibok meg akarják tartani a hatalmat, akkor nekik is meg kell újulniuk. Az elmúlt napokban több sajtótájékoztatót is tartottak, amin azt mondták, hogy mehetnek a nők is dolgozni, de ők megmondják, hogy milyen szektorban dolgozhatnak.

Az egészhez azért tudni kell azt is, hogy a tálib mozgalomnak is több vonala van, hiszen vannak radikálisabbak, és valamennyire demokratikusabbak, tehát kihívás lesz az is, hogy ők maguk közt mennyire tudnak kiegyezni, és mennyire tudják a fiatalabb generációt megnyerni maguknak.

– Hogy történhetett meg, hogy a képzett afgán kormánycsapatok megadták magukat a táliboknak egy-két nap alatt, egyetlen puskalövés nélkül?

– Több oka van annak, hogy egy 180 ezres hadsereg, fejlett haditechnikával, sok belefektetett pénzzel és jó kiképzéssel pár nap alatt felmorzsolódott és eltűnt. Egyrészt morálisan morzsolódtak fel ezek a csapatok.

A tálibok a vidék falvaiban vannak jelen, ott szerveződnek, az afgán kormánycsapatok pedig a nagyvárosokban voltak, nem állomásoztak a kisebb falvakban, így ott nyugodtan tudott állomásozni ez az árnyék-kormány, tudták maguknak toborozni a tagokat.