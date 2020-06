Meghosszabbítják a gyermekgondozói díj folyósítását azoknál akik nem mehetnek vissza dolgozni

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Elmondta, a kormány csütörtöki ülésén jóváhagyott egy sürgősségi rendeletet, amely értelmében a munkaügyi minisztérium meghosszabbítja bizonyos támogatások folyósítását, ugyanakkor állandósít egy sor intézkedést, amelyek leegyszerűsítik a különféle támogatások kérvényezését – számol be az Agerpres.

A gyermekgondozási díjon kívül meghosszabbítják a szülők mielőbbi munkába állását ösztönző fizetéskiegészítés (stimulent de inserţie) folyósítását is.

Az intézkedés a gyermekgondozási díj esetében körülbelül 13 millió lejjel terheli meg a költségvetést két hónapra, tekintetbe véve, hogy összesen mintegy 3000 jogosultról van szó

– mutatott rá Dancă a Victoria-palotában adott sajtónyilatkozatában. A miniszterelnöki kancellária vezetője kiemelte, hogy

mindkét intézkedés csak az azokban az ágazatokban dolgozókra érvényes, amelyekben a korlátozó intézkedések fenntartása miatt nem indulhat újra a tevékenység.

Ami az eljárások leegyszerűsítését illeti, Dancă rámutatott, továbbra is érvényben maradnak a fizikai kontaktus elkerülését lehetővé tevő intézkedések, például a dokumentumok elektronikus úton való beküldésének lehetősége. Ugyanakkor a szakmai képzések is megtarthatók ezentúl is online – fűzte hozzá.