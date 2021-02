Meg kell védeni azokat, akik földrengésveszélyes ingatlanban laknak

Újraindítanák az átdolgozott, a földrengésveszélyes ingatlanok állami pénzből való megerősítését célzó programot: a közvitára bocsátott jogszabálytervezet értelmében nemcsak a magántulajdonú, hanem a közintézményeknek és hivataloknak helyt adó épületek is bekerülnek a programba. Székelyföldön Háromszék környéke érintett.

A háromszéki, például a sepsiszentgyörgyi régi tömbházak egy része is megerősítésre szorul. Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Habár 27 éve indították el, a földrengésveszélyes vagy földrengés sújtotta épületek állami alapokból való felújítását, megerősítését célzó programban eddig összesen 26 ingatlant sikerült feljavítani,

2015 óta pedig semmilyen ilyen jellegű munkálat nem történt.

Holott csak a fővárosban 840 piros ponttal jelölt ilyen épület van, az országban máshol pedig olyan hivatali, földrengésveszélyes ingatlan is van, amelyben több százan dolgoznak, hangsúlyozta Cseke Attila. Az általa vezetett Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős minisztérium ezért rendeletjavaslatot dolgozott ki, amely újabb lendületet adna a már meglévő programnak.

Az eredeti program több szempontból is átdolgozásra szorult, fejtette ki lapunknak Cseke Attila.

Az egyik fontos változás, hogy nem egy, hanem többéves finanszírozásúvá alakul a program, így nem szükséges minden évben újabb és újabb kormányhatározatokat kiadni, nem fordulhatnak elő olyan helyzetek, mint tavaly, amikor júniusban döntött a kormány arról, hogy mely épületek kerülhetnek be a programba. Természetesen így tavaly a cselekvés végül elmaradt

– magyarázta a miniszter. Fontos újítás, hogy nemcsak a magán tömbházlakások és a jogi személyek tulajdonában lévő ingatlanok, hanem a közintézmények, hivatalok székhelyéül használt épületek is bekerülnek a programba. Egyébként az érintett ingatlanok listáját az önkormányzatok állíthatják össze, a szükséges, vissza nem térítendő finanszírozást állami támogatás formájában a költségvetésből biztosítja a minisztérium. Továbbá,

a tömbházlakásokra a lakószövetség döntésének nyomán lehet kérni a finanszírozást.

„A korábbihoz képest egy teljesen más koncepciót javasolunk, amely a közérdekről szól, hiszen az államnak a közérdeket kellett volna képviselni ebben az ügyben. Az pedig azt jelenti, hogy meg kell védeni azokat, akik ezekben a házakban, tömbházakban laknak, de azokat is meg kell védeni, akik éppen a járdán sétálnak egy-egy ilyen veszélyes épület előtt. Ha pedig a közérdeket nézzük, akkor az államnak be kell tudni vállalni, hogy akár magántulajdonban lévő ingatlanokat vagy ingatlanrészeket is állami pénzen újítson fel” – szögezte le a miniszter.

Az új javaslat szerint tehát az érintett ingatlanok lakóinak nem kellene önrészt fizetniük, ellenben garanciaként egy szigorítást is bevezet: a program révén felújított lakásokat tíz évig nem lehet eladni, ellenkező esetben viszont a tulajdonosnak vissza kell fizetnie a felújítási munkálatnak a lakrészre eső értékét.

Tudni kell, hogy itt főként régi épületekről van szó, az önrész értéke pedig több tízezer euróra is rúghat. Ha tehát önrészhez kötjük a részvételt, akkor senki nem fogja igényelni a munkálatot

– magyarázta Cseke Attila.

A projektre az elkövetkező négy évben összesen egymilliárd lejt rendel a szaktárca. Egyébként a legtöbb érintett ingatlan a Vráncsa környéki nagyvárosokban és a fővárosban van, ellenben földrengésveszélyes övezetnek számít Háromszék is, de a térségben máshol is vannak régi, megerősítésre szoruló épületek.