Magyarellenességért panaszolták be az AUR-t

Egészségügyi Világszervezet: a beoltott személyeknek is viselniük kell a maszkot

A koronavírus elleni oltást megkapó személyek továbbra is be kell tartsák a járványügyi intézkedéseket, vagyis nekik is kötelező a távolságtartás, illetve viselniük kell a védőmaszkot – áll az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb ajánlásában.