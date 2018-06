Lesújtó jelentés készült a román közoktatási rendszerről

Magas az iskolaelhagyási átlag, egyre kevesebb a beiskolázott tanuló, nehézkes a hozzáférés az oktatáshoz mint alapvető joghoz, illetve ellentétek vannak a szakiskolai képzések és a munkaerőpiac valós szükségletei között – így jellemzi a román tanügyi rendszert az Országos Statisztikai Hivatal (Institutul Național de Statistică – INS) által kidolgozott friss jelentés. Az országos jelentésben foglaltak pontos képet adnak a Hargita megyei közoktatási rendszer állapotáról is.

Egyre kevesebb az osztálynapló a romániai iskolákban • Fotó: Barabás Ákos

A nagymértékű iskolai létszámcsökkenéshez hozzájárul az egyre nagyobb méreteket öltő iskolaelhagyás is. A statisztikai hivatal jelentése szerint 2016-ban 18,5 százalékra volt tehető a korai iskolaelhagyás aránya, amely a női lakosság körében volt a leghangsúlyosabb. Az Adevărul országos napilap egy korábbi beszámolója szerint

amelyek már nemcsak az elemi oktatásban, az általános tagozatokban is jelen vannak. Az iskolások számának évenkénti csökkenése pedig osztály- és tagozatmegszűnésekhez, de akár iskolák bezárásához is vezethet a kisebb településeken. Példa ezekre, hogy az olyan kisebb falvak tanintézeteiben, ahol kevés a gyerek, a szülők inkább elviszik más iskolákba tanulni a gyerekeiket.

Míg 2010-ben 55 197 beiskolázott gyerek (óvodás és iskolás, kivéve az egyetemi hallgatókat) kezdte el a tanévet, addig 2016 őszén mindössze 51 549 – tudtuk meg a tanfelügyelőség vonatkozó összesítéséből. Ebből az is kiderül, hogy a vizsgált időszak alatt

a legnagyobb lemorzsolódás mindig nyolcadik osztály végén következik be, de ezeknél fiatalabb tanulókkal is kell számolni.

Az iskolaelhagyás témájáról már többször is cikkeztünk Hargita megyére vonatkozóan, a fontosabb következtetések pedig a következők ezzel kapcsolatban:

A statisztikai hivatal jelentésében azt is megemlíti, hogy

Ugyan a szakiskolai képzés újraindult Romániában 2012-ben, azonban az Országos Statisztikai Intézet jelentése szerint azóta sem sikerült orvosolni a problémát, miszerint

nagy az eltérés a képzési kínálat, illetve a munkaerőpiac valós szükségletei között.

A jelentés úgy fogalmaz, hogy míg egyes szakterületeken túlzsúfolt a képzési kínálat, máshol igencsak elhanyagolt.

Érettségi eredmények



A jelentés a középiskolás diákok érettségi eredményeit is vizsgálja évekre lebontva, amiből kiderül, hogy míg a 2001–2008 közötti időszakban a sikeresen érettségizők aránya magas volt, az azt követő években hirtelen csökkenés következett be. A statisztikai adatok szerint országos szinten – a kamerák felszerelésének évében – 2011-től kezdett számottevően csökkenni az érettségin való átmenési arány. Példának okáért, amíg 2007-ben az ország végzőseinek 82 százaléka írt átmenő minősítést a vizsgákon, addigra 2011-ben már csak 46 százalékuk örülhetett. 2012-ben pedig még kevesebben, a diákok mindössze 44 százaléka ment át. Az azt követő években javultak az eredmények, tavalyelőtt 66,7, tavaly pedig már 71,4 százalékos volt az országos átmenési arány az érettségin. Az elmúlt években való tapasztalható rossz érettségi eredmények is hozzájárultak ahhoz, hogy jóval kevesebb hallgató felvételizzen az egyetemekre.